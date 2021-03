Le prince William est le plus bel homme chauve

Le prince William est l’homme chauve le plus sexy de la planète devançant les vedettes américaines comme Dwayne Johnson et Jason Statham.

Selon le magazine britannique «the Sun», ce classement s’est basé sur le plus grand nombre de recherches via des blogues et sur Google du mot « sexy » associé à ces personnalités.

Le prince William arrive au premier rang avec plus de 17 millions de recherches.

Ensuite, Mike Tyson et Jason Statham suivent avec huit et sept millions de mentions.

Dwayne Johnson qui avait remporté en 2016 le prix du plus bel homme par le magazine «People» se retrouve bien plus bas sur la liste avec la neuvième position, alors qu’il a récolté 2,6 millions de recherches.

Les acteurs et personnalités qui se retrouvent dans le top 10 des hommes chauves selon ce que rapporte «the Sun» sont Pitbull (4), Michael Jordan (5), Floyd Mayweather (6), John Travolta (7), Bruce Willis (8) et Vin Dielsel (10).