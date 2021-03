Le travail des policiers de Lévis critiqué après une entrée par effraction

Le travail des policiers au cours de l’intervention de lundi dernier qui a mené au vol de deux autopatrouilles par un homme en crise fait l’objet de critiques.

Marc-André Lavoie a été arrêté au terme d’une cavale de 80 km, entre Lévis et Saint-Simon-les-Mines, en Beauce.

Toutefois, avant ces événements, le suspect aurait fait trois tentatives d’introduction par effraction et aurait même agressé un citoyen à Lévis.

Anick Vallières est une des présumées victimes de Marc-André Lavoie. À son arrivée chez elle, elle a été surprise de découvrir que la porte d’entrée de son domicile avait été forcée.

Les policiers lui ont cependant permis de rentrer chez elle, même s’il s’agissait d’une scène de crime. Malheureusement, une des filles de Mme Vallières, en ouvrant la porte d’entrée, aurait mis la main dans le sang de l’accusé.

Anick Vallières a tenté de savoir si l’individu était porteur d’une quelconque maladie transmise par le sang, mais sans succès. Les policiers lui ont donné très peu d’information.

Depuis ce temps, ses enfants font des cauchemars.

Annick Vallières reproche aux policiers d’avoir mal sécurisé la scène, et d’avoir permis à deux jeunes enfants, de quatre et de six ans, de toucher au sang d’un étranger et d’avoir transmis très peu d’information concernant de possibles maladies transmises par le sang.

Anick Vallières déplore le processus utilisé par la ville de Lévis.

«On se retrouve avec une enfant qui s’est mis les mains dans le sang, et ça, ça aurait pu être évité par les policiers. Les policiers n’auraient jamais dû nous laisser passer», affirme Mme Vallières.

La jeune fille a donc subi des prises de sang et a reçu un vaccin contre l’hépatite pour s’assurer qu’elle ne courrait aucun danger.

Les policiers ont présenté leurs excuses à Anick Vallières, mais celle-ci tenait tout de même à dénoncer la situation pour éviter qu’elle ne se reproduise à d’autres.