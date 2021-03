Les Blue Jays avaient rangé leurs bâtons face aux Yankees

Dans une pâle copie du match d’ouverture qui aura lieu jeudi prochain, à New York, les Blue Jays de Toronto ont perdu par le pointage de 5 à 1 contre les Yankees, samedi après-midi, à Tampa.

Gleyber Torres s’est particulièrement amusé lors de cette rencontre de la Ligue des pamplemousses en frappant trois coups sûrs, dont deux circuits, produisant ainsi trois points pour les Yankees.

Plusieurs excellents joueurs n’étaient toutefois pas en uniforme pour cette partie préparatoire, dont Vladimir Guerrero fils, qui a eu droit à une journée de congé chez les Jays. Limitée à seulement trois coups sûrs en attaque, la formation torontoise avait par ailleurs donné la balle au lanceur gaucher Anthony Kay pour entamer ce match.

En seulement deux manches et deux tiers de travail, Kay a permis deux points et un total de sept coups sûrs en plus d’accorder deux buts sur balles. Il a dû quitter le match en raison d’une blessure à la jambe droite. Exceptionnellement, la rencontre s’est terminée après seulement sept manches et demie.

Ryu au match d’ouverture

Chose certaine, les frappeurs des Yankees risquent de trouver la tâche un peu plus complexe lors du premier match de la saison régulière face au vétéran gaucher Hyun-jin Ryu. L’artilleur sud-coréen a effectivement été confirmé, vendredi, à titre de partant pour les Jays lors de la journée d’ouverture.

«Évidemment, c’est ça qu’on avait en tête depuis longtemps, a indiqué le gérant Charlie Montoyo, au moment de nommer Ryu. Tu dois toutefois voir si tout se passe bien au camp d’entraînement et comment vont ses départs. Maintenant qu’il a tout fait pour obtenir ce poste, c’est facile pour moi d’annoncer qu’il sera notre partant pour le match d’ouverture.»

Les Blue Jays ont aussi indiqué que le vétéran Joe Panik avait réussi à percer la formation en vue du début de la campagne, tandis que George Springer pourrait être placé sur la liste des blessés. Chez les Bombardiers du Bronx, Gerrit Cole est le lanceur partant annoncé pour le match d’ouverture au Yankee Stadium.

Toro bientôt confirmé?

Chez les Astros de Houston, c’est le Québécois Abraham Toro qui est en attente de savoir s’il sera bel et bien avec le club pour le début de la saison, jeudi prochain à Oakland, contre les Athletics.

Les Astros n’ont pas utilisé Toro, samedi après-midi, dans un revers de 8 à 3 face aux Mets de New York lors de cet autre match de la Ligue des pamplemousses. Dans la défaite, Alex Bregman et Yordan Alvarez ont chacun réussi un circuit en solo.

Les Astros n’ont plus qu’une seule partie préparatoire au calendrier, soit lundi, à West Palm Beach, contre les Nationals de Washington.

Ayant pris part à 19 matchs durant le camp d’entraînement, ce qui est le plus haut total parmi les joueurs des Astros, Toro a conservé une moyenne au bâton de ,269 (7 en 26). Le Québécois a notamment frappé quatre doubles.

Tout juste avant le match de samedi, le voltigeur des Astros Myles Straw a pour sa part été retiré de la formation partante afin de suivre le protocole relié à la santé et à la sécurité des joueurs.