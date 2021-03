[INFOGRAPHIE] Vaccination: mieux qu’ailleurs au Canada

Bonne nouvelle chez les 80 ans et plus : le chiffre magique de 75 % des gens vaccinés est en voie d’être dépassé dans cette catégorie d’âge. Les spécialistes considèrent qu’une fois qu’on aura atteint ce taux dans l’ensemble des catégories d’âge, on pourra parler d’immunité collective. Aussi, avec un taux général de 13,2 % des adultes qui ont reçu une première dose, le Québec fait mieux que la moyenne canadienne, qui est de 11 %.

