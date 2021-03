«Minuit moins six»: face-à-face entre Judi Dench et Eddie Izzard

C’est un film bien étrange que propose le réalisateur Andy Goddard d’après un scénario écrit par Celyn Jones et Eddie Izzard.

«Minuit moins six» est étrange car on y trouve autant de moments «hitchcockiens» que de scènes qui ne dépareraient pas (toutes proportions gardées) dans «Les enfants de l’horreur» («Children of the Corn»).

L’histoire se déroule à Bexhill-on-Sea, ville où Eddie Izzard - désormais transgenre et qui s’identifie comme femme depuis l’an dernier - a passé son enfance. L’actrice incarne Thomas Miller, un professeur d’anglais embauché par Mlle Rocholl (Judi Dench), directrice d’une école pour jeunes filles allemandes de bonnes familles (entendez par là, de dignitaires nazis). Si Thomas Miller est engagé, c’est que l’ancien professeur a disparu. Son corps ne tarde pas à être ensuite retrouvé.

L’ambiance de l’établissement est sévère et Thomas Miller commence à fouiner un peu partout. Il ne tarde pas à découvrir la directrice, l’autre professeure Ilse Keller (Carla Juri) et les fillettes en train d’écouter une émission de radio de propagande nazie. «Minuit moins six», dont le titre est une référence directe à l’horloge de la fin du monde, devient alors un suspense d’espionnage avec, notamment, l’arrivée du Colonel Smith (David Schofield), agent des services secrets britanniques chargé de récupérer les informations que glane Miller.

Le directeur de la photographie Chris Seager (il a notamment travaillé sur «Le trône de fer») joue admirablement des éclairages, des couleurs des décors et des costumes pour donner rapidement au long métrage une ambiance étouffante et de danger. Les angles de caméra et les maquillages accentuent les traits, tant de Judi Dench que d’Eddie Izzard, dont le visage anguleux et le physique qu’on pourrait qualifier de germanique sert parfaitement le scénario.

Malheureusement, il faut bien avouer que l’intérêt premier se délite rapidement. En effet, «Minuit moins six» devient de plus en plus caricatural en raison de sa théâtralité. Les jeunes élèves allemandes donnent l’impression d’être au mieux embrigadées, au pire robotiques. Judi Dench récite ses dialogues avec une froideur démentie par la douceur de ses traits et Eddie Izzard court dans tous les sens pour échapper aux méchants.

Malgré toutes ses qualités visuelles (les images sont superbes), «Minuit moins six» ne parvient jamais à vraiment décoller et donc à convaincre.