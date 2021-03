Pas d’outardes

Tout est tout croche. Zone rouge, zone orange, jaune, verte... Résultat des courses, il n’y a presque plus de blanc. La neige a fondu comme beurre au soleil à cause de cette soudaine chaleur inopinée et prématurée qui a tout mélangé la nature. Pauvre petite ! C’est comme si c’était sa façon de vivre la Covid.

Je suis allé à Lacolle cette semaine et, fini, il n’y a plus de blanc dans les champs.

Vous ne me croirez pas, derrière chez moi, il y a un arbre dont je suis incapable de deviner la « race », eh bien, cet innocent commence à bourgeonner, et nous ne sommes même pas encore en avril. Cou’donc, la marmotte était-elle sortie en bikini, début février ?

ET DANS LE CIEL

Le plus étonnant est apparu dans le ciel sans nuage et, simultanément, de la bouche d’un de mes voisins. En formation en V, qui ne se présente pas dans le céleste décor, jeudi ? Une trentaine de bernaches du Canada qui, chantant et revenant du sud beaucoup plus tôt que d’habitude, ont traversé la frontière comme si de rien n’était et se sont présentées sur la Rive-Sud de Montréal. Magnifique !

Mon voisin s’est exclamé, et je le cite : « Ben sacrament, même les outardes sont déjà revenues... »

Je ne lui ai pas dit, parce que je voulais pas affaiblir son enthousiaste analyse, mais petite erreur ici. Qu’on se le dise, il n’y a aucune outarde au Canada, même pas en Amérique du Nord. Aucune ! Ça, ce sont des immigrants d’Europe, comme Jacques Cartier, Samuel de Champlain et autres aventuriers, qui ont confondu leurs outardes, qui n’ont même pas les pattes palmées, et nos bernaches, qui sont une sorte d’oie et qui jouent dans l’eau comme dans la peau d’un canard.

Quoi qu’il en soit (traduction de anyway), c’est lorsque les fameuses bernaches ont décidé d’amerrir sur le petit lac de l’ancien golf de La Prairie qu’elles ont attrapé l’air bête, et pas à peu près. Il faisait un beau 18 degrés, mais surprise, le plan d’eau n’était pas dégelé. Oup... pélail !!!

Elles ont dû redécoller et sont probablement parties vers le fleuve où, au grand vent, c’est pas mal moins agréable.

Quand elles reviendront la semaine prochaine, ce sera dégelé. J’en profiterai pour glisser subtilement à mon voisin que les bernaches du Canada sont revenues et que les outardes, elles, ne viendront jamais.

EN PLUSTRE

Maudite augmentation du prix du bois. Les popsicles sont rendus à 5 piasses.

« Suis-je le premier arbitre à recevoir une punition ? » (Tim Peel)

Retour subtil de Denis Coderre ? Le chat n’est pas sorti du sac, mais on lui voit les moustaches.

Pourquoi le Temple de la Renommée est-il à Toronto ? Pour permettre aux partisans des Leafs de voir la coupe Stanley. Chien, mais légal.

Maudite hausse du prix du bois. As-tu du change pour un deux par quatre ?

Quel est l’imbécile qui, à la pharmacie, met les pilules pour le mal de dos sur la dernière tablette en bas ?

L’alcool ne règle aucun problème... mais le lait non plus.

Y m’ont dit de mettre une paire de bas propres par jour. Je vous dis que le samedi, je commence à être serré dans mes souliers.

Signalement d’un nid de poule : Modèle standard, peu éclairé, bien situé, espace pour deux voitures.

J’aimerais ouvrir un compte conjoint... avec n’importe qui qui a de l’argent.

À DEMAIN DANS LES SPORTS...