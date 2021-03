Québec offre un soutien financier au Festival International du Film sur l'Art

Le gouvernement du Québec offrira une aide financière de 182 000 $ pour soutenir l'organisation du 39e Festival International du Film sur l'Art (FIFA) qui se déroulera du 16 au 28 mars 2021.

«Depuis près de quatre décennies, ce grand rendez-vous culturel contribue au développement, à la notoriété et au rayonnement de la métropole en permettant au grand public de découvrir une grande variété d'œuvres cinématographiques d'artistes et d'artisans d'ici et d'ailleurs» a indiqué la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, par voie de communiqué.

Fondé par René Rozon, le FIFA se consacre à la promotion et au rayonnement international du film sur l’art et des arts médiatiques. Plus d'une centaine d'œuvres cinématographiques provenant d'une trentaine de pays y sont présentées. Cette année, c'est de manière virtuelle que ce festival contribue à la promotion du film sur l'art et les arts médiatiques.