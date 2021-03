Raonic passe facilement au troisième tour à Miami

Milos Raonic a livré une performance sans faille samedi face à l’Australien Jordan Thompson pour accéder au troisième tour de l’Omnium de Miami.

Le Canadien de 30 ans, 12e favori du tournoi, s’est imposé en deux petites manches de 6-2 et 6-1. Il n’a mis que 59 minutes pour se débarrasser de son rival, qui pointe au 60e rang mondial.

Roanic a réussi 26 coups gagnants contre quatre seulement pour l’Australien, qui a été brisé à quatre reprises. Pour sa part, le Canadien a une fois de plus excellé au service, réussissant 14 as et remportant 96% des points avec sa première balle. Il n’a fait face à aucun point bris.

Sous la pression exercée par Raonic, l’Australien a souvent été poussé à l’erreur, comme en font foi ses 22 fautes directes. De son côté, le 19e joueur mondial n’en a commis que 11.

Au prochain tour, Raonic se mesurera au gagnant du match opposant le Français Ugo Humbert, 30e au monde, au Portugais Joao Sousa, 103e.

Le Canadien Denis Shapovalov, sixième favori, fera son entrée plus tard en journée à Miami. Il sera opposé au Biélorusse Ilya Ivashka, 116e au monde, au deuxième tour.