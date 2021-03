Se divertir tout simplement

C’est bien de sortir de gros jeux qui nécessitent de se creuser les méninges pendant des heures. Mais c’est aussi agréable de pouvoir jouer rapidement quand on a peu de temps ou simplement l’envie de se vider la tête.

C’est exactement le genre de plaisir que nous vous proposons cette semaine avec des jeux rapides, faciles à apprendre et qui vont plaire à toute la famille.

Timeline Québec

Photo courtoisie

2 à 6 joueurs

8 ans +

15 minutes

14,99 $

Voici une belle occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire du Québec tout en s’amusant.

Il suffit ici de pouvoir dire dans quel ordre chronologique certains événements ont eu lieu.

Tous les joueurs amorcent la partie avec quatre cartes. Sur la face visible de la carte, on voit une illustration et une phrase qui décrit un moment historique du Québec. À l’endos, qu’on ne consulte pas tout de suite, on retrouve la date de l’événement.

Photo courtoisie

À son tour, un joueur doit poser l’une de ses quatre cartes sur la surface de jeu. Il doit la placer dans ce qu’il croit être le bon intervalle temporel à la suite de quoi il retourne sa carte pour valider sa réponse. S’il a raison, la carte reste où elle a été posée et son tour est terminé. S’il a tort, elle est remise dans la boîte et il pioche une autre carte.

L’objectif est d’être le premier joueur à poser correctement sa dernière carte. Il faut donc poser au minimum quatre cartes correctement. Facile ? Pas tant que ça. Il faudra bien se souvenir des notions apprises dans les livres d’histoire.

Un jeu fort simple avec une belle valeur ajoutée.

Taco Chat Poulet Poutine Pizza

Photo courtoisie

2 à 8 joueurs

8 ans +

10 minutes

12,99 $

Voilà un jeu qui risque d’amuser les plus jeunes. Il faut d’abord bien mémoriser les cinq mots du titre parce qu’ils occupent un rôle prépondérant dans le jeu.

Dès qu’on tourne une carte comportant l’un de ces cinq mots, il faut taper sur la pile de cartes au centre de la table et c’est le dernier à taper qui va récupérer toutes les cartes de la pile.

Vous aurez deviné que pour l’emporter, il faut être le premier joueur à ne plus avoir de cartes en main.

Photo courtoisie

Pour aller plus en détails, on distribue toutes les cartes aux joueurs pour atteindre un nombre égal, les cartes restantes étant remises dans la boîte.

On commence un tour de jeu et le premier joueur pose une carte en disant « Taco », le joueur suivant pose une carte à son tour et dit « Chat ». On continue ainsi en disant dans l’ordre les cinq mots du titre jusqu’au moment où il y a une correspondance entre le mot et la carte jouée.

C’est à ce moment qu’il faut taper sur la pile centrale, le dernier joueur le faisant se retrouvant avec la grosse pile qu’il ajoute à celle qu’il avait déjà en main.

Mais si un joueur a posé toutes ses cartes, il doit continuer de dire les mots à son tour en plus d’être le premier à taper en cas de correspondance.

C’est donc un jeu tout à fait déjanté et un brin bordélique qui va susciter de l’animation autour de la table.

Just One

Photo courtoisie

3 à 7 joueurs

8 ans +

30 minutes

29,99 $

Les jeux d’ambiance coopératifs ne sont pas légion, mais celui-ci en fait partie et c’est un excellent représentant de la catégorie.

Le concept est vraiment super simple. Tous les joueurs reçoivent un chevalet et un feutre de couleur effaçable. On place au centre de la table une pile de 13 cartes et l’objectif collectif est de conserver un maximum de cartes à la fin de la partie.

Chacun leur tour, les joueurs vont devoir deviner un mot. Pour ce faire, il faut prendre une carte de la pile sans regarder l’endos. Sur celui-ci, on retrouve cinq mots identifiés d’un à cinq. Le joueur qui devine va tout simplement nommer un chiffre d’un à cinq, ce qui va déterminer lequel des cinq mots ses coéquipiers vont devoir lui faire deviner.

Ceux-ci vont écrire un indice sur leur chevalet, le joueur qui devine va ensuite se cacher les yeux et les autres joueurs vont partager leurs indices. Tous les indices identiques seront retirés du jeu. On dévoile alors les indices restants et le joueur actif doit tenter de trouver le mot qu’on doit lui faire deviner.

Photo courtoisie

S’il donne la bonne réponse, la carte est mise de côté avec les autres réussites. S’il donne la mauvaise réponse, la carte est défaussée tout comme la première carte de la pile au centre de la table. C’est donc dire qu’une erreur coûte très cher. Il est aussi possible de tout simplement passer, auquel cas on ne défausse que la carte du mot à découvrir.

Le pointage de l’équipe sera calculé en fin de partie selon le nombre de bonnes réponses.

C’est un jeu ultra simple, amusant qui prend de l’intérêt plus le nombre de participants est important. Ça fonctionne à trois, mais il faut alors que les deux joueurs qui donnent des indices pensent différemment sinon il arrivera souvent que les deux indices soient identiques, donc inutiles.