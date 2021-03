Section Ouest: une 2e de suite pour les Dodgers?

Les Dodgers de Los Angeles ont mis fin à une disette qui perdurait depuis 1988 en octobre dernier. Il n’est pas impossible qu’ils puissent répéter l’exploit dès cette saison.

Ils n’ont pas perdu de joueurs qui ont contribué à leurs succès. C’est assez rare dans le sport professionnel en 2021. Ils ont également réussi à retenir les services de Justin Turner et du releveur Blake Treinen.

De plus, ils ont été en mesure d’embaucher l’un des joueurs autonomes les plus convoités, le lanceur Trevor Bauer. Celui-ci permet aux Dodgers d’avoir la rotation la plus solide du baseball. Il vient compléter un quatuor de premier plan composé de Clayton Kershaw, de Walker Buehler et de David Price.

Par contre, la santé de Kershaw inquiète depuis quelques années. L’an dernier, dans une saison écourtée, son dos a tenu le coup. Il a même été en mesure de livrer de bonnes performances en séries.

Cependant, est-ce que la santé du grand gaucher tiendra le coup dans une saison de 162 matchs ? Difficile à dire.

Quant à Price, il n’est plus aussi dominant qu’à ses belles années. Il sera un quatrième partant de qualité. Au cours des dernières années, il a été blessé à quelques reprises et ses chiffres sont loin de ceux de ses meilleures saisons. De plus, il ne faut pas oublier qu’il n’a pas joué en 2020.

Cela fait dire que l’acquisition de Bauer était calculée, même si le prix à payer a été très élevé (102 M$ pour trois ans).

Bellinger et les autres

Au bâton, la troupe de Dave Roberts n’a pas perdu de morceau important au cours de la saison morte. L’offensive sera encore une fois très équilibrée.

Acquis dans une transaction majeure l’an dernier, Mookie Betts a livré la marchandise. On peut s’attendre à un rendement équivalent en 2021.

Toutefois, l’âme de cette attaque a pour nom Cody Bellinger. L’athlète de 25 ans a de bonnes chances d’être parmi les candidats au titre de joueur par excellence de la Ligue nationale.

Il sera encore bien entouré avec les Justin Turner, Corey Seager, Gavin Lux et Betts.

Ce sera intéressant de voir si ce groupe sera en mesure de produire avec la même constance que lors des dernières saisons. Un véritable rouleau compresseur.

De la visite

Les Dodgers pourraient avoir de la visite au sommet. Les Padres de San Diego se sont équipés pour aller à la guerre durant la saison morte.

Quelle sera la réaction des champions ? Ils seront contents d’avoir des rivaux sérieux dans leur division. Les séries Dodgers-Padres seront suivies avec attention durant la saison régulière.

On peut toutefois s’attendre à ce que les Dodgers aient le dernier mot sur leurs adversaires et qu’ils finissent encore au premier rang de la section Ouest.

Dodgers de Los Angeles

Président/Directeur général : Andrew Friedman

Andrew Friedman Gérant : Dave Roberts

Dave Roberts Fiche en 2020 : 43-17

Champions de la Série mondiale

Rang : 1 er (champions de division et meilleure fiche de la Nationale)

1 (champions de division et meilleure fiche de la Nationale) Acquisitions importantes : Trevor Bauer (lanceur), Corey Knebel (releveur)

Trevor Bauer (lanceur), Corey Knebel (releveur) Départs significatifs : Jake McGee (lanceur)

Padres de San Diego

Photo AFP

Directeur général : A.J. Preller

A.J. Preller Gérant : Jayce Tingler

Jayce Tingler Fiche en 2020 : 37-23

37-23 Rang : 2 e (qualifiés pour les séries)

2 (qualifiés pour les séries) Acquisitions importantes : Blake Snell (lanceur), Yu Darvish (lanceur), Ha-seong Kim (arrêt-court)

Blake Snell (lanceur), Yu Darvish (lanceur), Ha-seong Kim (arrêt-court) Départs significatifs : Kirby Yates (releveur), Zach Davies (lanceur)

Analyse : Les Padres ont surpris les observateurs lors de la saison écourtée. Est-ce qu’ils pourront répéter leurs exploits dans une campagne de 162 rencontres ? Difficile de le dire. Le directeur général, A.J. Preller, a lancé un message clair à ses joueurs en allant chercher deux partants de qualité : Blake Snell et Yu Darvish, sur le marché des joueurs autonomes. Il se croise les doigts pour que Dinelson Lamet puisse se tenir loin de l’infirmerie. Si c’est le cas, les Padres auront un trio solide qui leur permettra de participer aux séries comme « meilleurs deuxièmes ». Au bâton, l’éclosion de Fernando Tatis Jr en 2020 a forcé les Padres à lui octroyer une prolongation de contrat lucrative. Il a été la révélation dans le baseball majeur en 2020 et il aura la pression de répéter ses exploits cette saison. Il n’est pas seul au sein du rôle offensif avec la présence de Manny Machado, Eric Hosmer et Wil Myers. C’est le vétéran Mark Melancon qui aura l’occasion de terminer les matchs à la place de Kirby Yates, qui a signé avec les Blue Jays de Toronto pendant la saison morte.

Giants de San Francisco

Photo AFP

Directeur général : Scott Harris

Scott Harris Gérant : Gabe Kapler

Gabe Kapler Fiche en 2020 : 29-31

29-31 Rang : 3 e

3 Acquisitions importantes : Anthony DeSclafani (lanceur)

Anthony DeSclafani (lanceur) Départs significatifs : Justin Smoak (premier-but), Drew Smyly (lanceur)

Analyse : Les Giants se sont mieux tirés d’affaire que prévu. Le gérant Gabe Kapler a été un magicien avec ses effectifs. Mike Yastrzemski s’est élevé au rang de joueur étoile avec une excellente saison. Kapler va encore compter sur lui comme bougie d’allumage de son équipe. Les Giants salueront le retour de Buster Posey, qui a décidé de ne pas jouer en 2020 pour des raisons personnelles. Evan Longoria et Alex Dickerson devront aussi mettre la main à la pâte afin d’aider les Giants à poursuivre leur progression. Au monticule, Johnny Cueto sera encore le partant de confiance et Kevin Gausman a rebondi après une saison difficile. Les Giants se croisent les doigts pour qu’Anthony DeSclafani imite ce dernier alors qu’il a signé une entente comme joueur autonome. En relève, les Giants utiliseront un comité de quatre releveurs pour fermer les livres en neuvième manche. Une saison de ,500 ou plus serait très acceptable de leur part.

Diamondbacks de l’Arizona

Photo AFP

Directeur général : Mike Hazen

Mike Hazen Gérant : Torey Lovullo

Torey Lovullo Fiche en 2020 : 25-35

25-35 Rang : 5 e

5 Acquisitions importantes : Joakim Soria (releveur), Asdrubal Cabrera (arrêt-court)

Joakim Soria (releveur), Asdrubal Cabrera (arrêt-court) Départs significatifs : Junior Guerra (releveur), Hector Rendon (releveur), Jon Jay (voltigeur)

Analyse : Les Diamondbacks croyaient pouvoir éviter une reconstruction, mais ils se sont trompés sur toute la ligne. Ils ont surtout mal évalué le lanceur Madison Bumgarner, à qui ils ont consenti une entente de cinq ans et 85 M$. Le gaucher a connu une saison très difficile avec une fiche de 1-4 et une moyenne de points mérités de 6,48. Il demeure tout de même le premier partant de cette rotation, car il n’y en a pas d’autre. Le droitier Zac Gallen a connu de bons moments en 2020, mais il est déjà ennuyé par une blessure au bras. Il pourrait rater le début de la saison. Il faudra voir si Merrill Kelly sera en mesure de confirmer ses bonnes performances de l’an dernier. Au bâton, les Diamondbacks ont quelques bons éléments, mais rien pour inquiéter leurs rivaux de division. Kole Calhoun, l’un de leurs meilleurs frappeurs, va rater le début de la campagne en raison d’une opération au genou. Pour le reste, le cœur offensif sera l’affaire de Christian Walker. La saison pourrait être longue en Arizona.

Rockies du Colorado

Photo AFP

Directeur général : Jeff Bridich

Jeff Bridich Gérant : Bud Black

Bud Black Fiche en 2020 : 26-34

26-34 Rang : 4 e

4 Acquisitions importantes : aucune

aucune Départs significatifs : Nolan Arenado (troisième-but), Kevin Pillar (voltigeur), Wade Davis (releveur), Tony Wolters (receveur)

Analyse : Au cours des dernières semaines, un reportage dévastateur a été publié sur la gestion de l’administration des Rockies. Un récit troublant sur ce qui se passe dans les bureaux de l’équipe. D’ailleurs, ils ont échangé leur joueur étoile Nolan Arenado aux Cardinals de Saint-Louis après plusieurs mois de dispute sur la place publique. Les Rockies voulaient tellement s’en débarrasser qu’ils ont envoyé 51 M$ aux Cards pour payer une partie de son salaire. C’est à l’image de cette organisation, qui se cherche depuis 2018. À quoi peut-on s’attendre des Rockies en 2021 ? Une fiche de ,500 serait un bel accomplissement. Ils ont un trio de partants intéressants avec German Marquez, Antonio Senzatela et Kyle Freeland. Le départ d’Arenado laissera un grand vide au sein du rôle offensif. Trevor Story aura plus de responsabilités, mais rien ne dit que sa relation avec les Rockies demeurera au beau fixe.