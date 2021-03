Séisme de 5,6 dans l'Adriatique ressenti en Italie et en Croatie

Un séisme de magnitude 5,6 s'est produit samedi en mer Adriatique et a été ressenti dans le sud de l'Italie et sur le littoral croate, sans faire de dégâts majeurs, selon l'Institut national de géophysique (INGV) et les secours.

Le tremblement de terre a été enregistré à 13H47 (12H47 GMT) à une profondeur de 5 km sous la mer, suivi par plusieurs répliques de moindre intensité.

Il a été ressenti dans les Pouilles et les Abruzzes et jusque dans la région de Naples.

«Pour le moment AUCUN signalement de dégâts ou de demande d'assistance», ont indiqué les pompiers italiens sur leur compte Twitter.

L'agence sismologique croate a indiqué avoir enregistré un séisme de magnitude 5,5, puis un autre de 4,1 six minutes plus tard.

L'épicentre était situé à environ 120 kilomètres au sud du port de Split. La première secousse a été ressentie plus nettement sur le littoral central de la Croatie, à Split ainsi que sur les îles méridionales de Hvar et Vis, selon les médias locaux. Aucun dégât n'a été rapporté.

Située à cheval entre la plaque euro-asiatique et la plaque africaine qui la pousse vers les Balkans au nord, l'Italie connaît un risque sismique élevé sur une grande partie de son territoire.

En 2009, un séisme avait fait plus de 300 morts dans la ville médiévale de L'Aquila et sa région, dans le centre de la péninsule. Le bilan avait été similaire pour le séisme d'Amatrice en 2016.

La Croatie a quant à elle été frappée le 29 décembre 2020 par une secousse tellurique de magnitude 6,4 catastrophe qui avait fait sept morts et détruit des centaines de bâtiments et de maisons dans la région de Petrinja.