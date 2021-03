Une marche de sept jours pour reconnaître le statut des sans-papiers

Plusieurs organismes prendront part à une marche de sept jours vers Ottawa, à la mi-juillet, pour défendre la mise en place d’un programme de régularisation complet pour les personnes sans-papiers, a annoncé samedi le porte-parole de Solidarité sans frontières.

«Cela fait plus d’un an que nous nous battons pour une solution juste [...] et nous sommes fatigués d’attendre», a mentionné dès le début de son intervention le porte-parole de Solidarité sans frontières, Hady Anne.

L’association a tenu un point de presse vers 11 h, samedi matin, devant les bureaux du gouvernement fédéral situés au Complexe Guy Favreau, à Montréal.

Le porte-parole a ainsi déclaré qu’une marche se tiendra du 18 au 25 juillet prochain de Montréal vers Ottawa afin de remettre au premier ministre Justin Trudeau une demande pour «un statut pour tous et pour toutes».

«La pandémie de COVID-19 a précipité les personnes migrantes sans statut permanent dans une précarité de plus en plus profonde tout en mettant en lumière publiquement la place qu’elles occupent dans la société canadienne en tant que personnes à la fois essentielles à l’économie capitaliste et traitées comme si elles étaient jetables», avait signalé Solidarité sans frontières dans un communiqué, vendredi.

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des femmes de Québec (FFQ) ou encore la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) se sont joints à l’organisme samedi matin pour apporter leur soutien.

Après plusieurs mois de pourparlers, Ottawa avait donné son accord à Québec en décembre dernier pour régulariser le statut des «anges gardiens», nom donné aux demandeurs d’asile qui ont prodigué des soins de santé pendant la crise sanitaire.