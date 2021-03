Benoît Mauffette, quelque part entre «Les mystérieuses cités d’or» et la folie du Prof Bof

Enfant, le comédien Benoît Mauffette rêvait des «Mystérieuses cités d’or». Outre la magie de l’émission à laquelle il a goûté avec joie, il garde des souvenirs impérissables de plusieurs moments passés devant le petit écran.

Benoît, quelle émission jeunesse vous a marqué et pourquoi?

«Les mystérieuses cités d’or»! Ça me faisait rêver. Et en même temps, je crois que j’étais fasciné par le monde qui y était dépeint, la violence, et aussi la magie, qu’on utilise souvent justement pour balancer la violence dans les émissions pour enfants.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

Écouter «Les filles de Caleb» en famille. C’était un rendez-vous sacré, le jeudi à 20 heures, si je me rappelle bien! On est habitué aujourd’hui aux séries lourdes, mais à l’époque c’était tout un exploit. La musique m’habite encore.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune?

Quand même pas mal, quand j’y repense. J’allais dîner à la maison durant tout mon primaire, et je regardais la télé chaque fois pour «Les Pierrafeu».

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé?

Le Prof Bof, interprété par l’incroyable Marc Labrèche [dans «Le Club des 100 watts», NDLR]. Il sortait du cadre, disons... Comme moi! (rires)

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête?

«Ah, ah, ah, ah, ah... Esteban, Zia, Tao, les cités d’or!»

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Je n’ai pas d’exemple qui me vient en tête, mais c’est clair que j’adorerais jouer un personnage qui parle de science aux jeunes. C’est une passion pour moi et en plus, on voit depuis le début de la pandémie à quel point c’est important de parler plus de science. C’est niaiseux, mais même après presque un an de pandémie, la plupart des gens sont incapables de dire c’est quoi un virus.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants?

Ça va peut-être vous paraître étrange comme réponse, mais je pense que les enfants sont exposés à tellement d’histoires fictives que je voudrais leur faire découvrir le monde tel qu’il est. On revient à la science, en quelque sorte.

Benoît Mauffette épaule Véronic DiCaire dans sa comédie «Drôles de Véronic» diffusée le mercredi, à 21 h 30, sur les ondes de TVA.