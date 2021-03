Bracelets électroniques pour les conjoints violents

Plusieurs pays utilisent les bracelets électroniques dans le cas de violence conjugale, mais le Québec n’a toujours pas commencé à imposer cette mesure.

Me Julius Grey, avocat spécialisé en droit constitutionnel, explique que le bracelet électronique peut être imposé dans plusieurs situations.

«Mettre un bracelet sur quelqu’un, ça constitue une forme de pénalité, ou bien une condition de libération », soutient l’avocat.

Dans les cas de violences conjugales, il estime qu’il « n’y a aucune raison pour laquelle ça ne se ferait pas. »

«Par contre, il faudrait une preuve sérieuse, on ne peut pas faire ça sur de simples soupçons ou d’accusations sans preuve», précise Me Grey.

En effet, il explique que le bracelet constitue une certaine violation de la vie privée puisqu’il permet de suivre tous les déplacements d’un individu.

Il faudrait donc une preuve suffisante pour justifier une condition de libération de cette nature en attendant un procès

Pour Me Grey, il ne s’agit toutefois pas d’une pénalité excessive. «Ça serait difficile de prétendre qu’il s’agit d’une peine cruelle et inusitée. Elle est utilisée souvent et ne laisse pas de traces», concède l’avocat.

Cependant, pour Me Julius Grey, cette mesure doit obligatoirement être imposée par un juge. Il serait très difficile, selon lui, d’agir en prévention, sans qu’un cas ait été judiciarisé.

«Je pense que ces mesures-là réduisent possiblement les chances de récidives, c’est pour ça qu’elles sont utilisées», admet Me Grey, sans toutefois être en mesure de commenter l’efficacité du bracelet électronique dans des cas de violence conjugale.