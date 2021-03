Comment aider ma fille dans son deuil ?

Le père de ma fille (5 ans) est décédé d’un arrêt cardiaque foudroyant il y a un an. Nous n’étions déjà plus ensemble quand c’est arrivé. Ma fille parle très peu de lui, même si on avait la garde partagée. Par contre, elle a deux doudous dont elle refuse de se séparer, même quand elle est à la maternelle. Est-ce normal ?

M-S. R.

Même si la notion de mort irréversible est arrivée chez votre fille après le décès de son papa, il est compréhensible qu’elle ait ressenti la perte, et que sa volonté de ne pas se séparer de ses doudous relève d’une peur de perdre le parent qui lui reste : vous. Son comportement est on ne peut plus normal.