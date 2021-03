Élections fédérales : Une ex-animatrice candidate pour le Bloc Québecois dans Laurier-Sainte-Marie

L’ex-animatrice Marie-Eve-Lyne Michel sera candidate pour le Bloc Québécois dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie lors des prochaines élections fédérales.

« Voici une excellente nouvelle pour le Québec et le Bloc Québécois: pour collaborer avec elle depuis depuis plus d'un an et connaître son remarquable passé professionnel et engagé, je peux vous confirmer, comme promis, que le Bloc a de grandes ambitions pour Montréal! » a indiqué le chef de la formation Yves-François Blanchet, sur son compte Twitter.

Actuellement Marie-Eve-Lyne Michel est directrice de cabinet adjointe pour le chef du Bloc Québécois.

Elle tentera de déloger le ministre libéral Steven Guilbeault, élu lors des élections fédérales d’octobre 2019.