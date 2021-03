[EN DIRECT 28 MARS] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 126 821 835

Morts: 2 778 970

CANADA

Cas: 956 665, dont 307 394 au Québec

Décès: 22 826, dont 10 645 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU DIMANCHE 28 MARS

8 h 07 | Poutine appelle les Russes à se faire vacciner contre le coronavirus

Le président Vladimir Poutine a appelé dimanche les Russes à se faire vacciner contre le coronavirus, un geste « nécessaire », moins d’une semaine après avoir lui-même reçu l’injection en privé, loin des caméras.

Cet appel intervient alors que la Russie peine toujours à vacciner sa population, près de quatre mois après la mise en circulation de son vaccin phare, le Spoutnik V. Seuls 4 millions ont reçu les deux doses et 2 autres millions la première, soit seulement 4 % de la population russe, bien loin du taux affiché dans d’autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

AFP

8 h 07 | Semaine décisive en France sous la pression de la troisième vague

La France aborde une semaine décisive sous la pression de la troisième vague de l’épidémie de la COVID-19 dont la flambée provoque la multiplication des signaux d’alarme à l’hôpital et des appels à des mesures plus strictes.

Saturation des hôpitaux, établissements scolaires dépassés : y aura-t-il un tour de vis supplémentaire cette semaine? « Rien n’est décidé », répond le président Emmanuel Macron dans le Journal du dimanche.

AFP

1 h 18 | Virus: l'Australie arrête de soutenir les salaires, une décision «cruelle», selon les syndicats

L'Australie a mis un terme dimanche à un dispositif de soutien aux salaires qui avait été créé il y a un an pour aider les employés dans le contexte de la crise sanitaire, une décision jugée «cruelle» par les syndicats, qui pourrait pousser 150 000 personnes vers le chômage.

0 h 45 | Goût et odorat perdus à jamais, l’angoisse de rescapés de la COVID-19

Subitement, trois jours après avoir été testée positive à la COVID-19, « tout avait un goût de carton » : Elizabeth Medina, 38 ans, a perdu goût et odorat au début de la pandémie, en mars 2020. Un an plus tard, elle désespère à l’idée de ne jamais les récupérer.

AFP

0 h | Gabriel n’oubliera pas de sitôt son septième anniversaire

Un père a pu offrir un anniversaire inoubliable à son fils déprimé par la pandémie grâce à la mobilisation de la communauté après avoir lancé un cri du cœur devenu viral sur les réseaux sociaux.

« C’est la plus belle journée de ma vie, je vais m’en souvenir toute ma vie », a dit le jeune Gabriel, tout juste 7 ans, en remerciant ses parents hier après que de nombreuses surprises sont venues ponctuer sa journée d’anniversaire.