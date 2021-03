Geneviève Guilbault chargée de la lutte contre les féminicides

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, coordonnera la mise en œuvre d’une série d’actions qui a pour but d’enrayer les crimes contre les femmes et les féminicides.

«Les récentes tragédies démontrent que trop de femmes sont encore victimes de crimes et de violence. Être une femme ne devrait jamais être synonyme d’un plus grand risque d’agressions», a indiqué la ministre Guilbault dans un communiqué.

Elle indique aussi vouloir agir rapidement pour implanter des actions pour protéger les femmes et leurs enfants.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé un investissement supplémentaire de 22,5 M$ sur cinq ans dans son plus récent budget pour augmenter le nombre de places dans les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales.

Ce faisant, Québec indique avoir dépensé quelque 208 millions de dollars dans les deux dernières années pour contrer le phénomène.

«En tant que premier ministre, je ne tolérerai pas que nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos filles, nos collègues ou nos amies soient victimes d’autant de violence. Je veux absolument agir pour enrayer les crimes contre les femmes et les féminicides», a pour sa part déclaré François Legault dans le communiqué.

Pour mener à terme son mandat, Mme Guilbault pourra notamment compter sur l’appui de la ministre de la Condition féminine Isabelle Charest.

Cette dernière a par ailleurs déposé le Plan d’action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025.

«Nous avons posé des gestes importants jusqu’à maintenant, mais il faut en faire plus pour assurer la sécurité des femmes [...] Chaque féminicide nous rappelle à quel point nous avons toutes et tous une responsabilité d’agir pour prévenir de tels drames», a mentionné Mme Charest dans le document.

Geneviève Guilbault pourra aussi s’appuyer sur les 190 recommandations du rapport Rétablir la confiance, ainsi que celles du rapport Agir ensemble pour sauver des vies pour implanter des mesures concrètes.