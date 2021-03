La Preuve: la question à 100 000$

Pourquoi un gars intelligent qui pourrait avoir une belle carrière dans une entreprise légitime – et qui sait ? occuper un poste de direction – décide-t-il de devenir membre d’un gang criminalisé ?

Qu’est-ce qui l’amène à emprunter cette voie qui risque de le mener à la morgue ou en prison ?

UN ÉCHEC COLOSSAL

C’est la question qui me hantait lorsque j’ai regardé l’excellente série La Preuve, sur Club illico.

Je le dis d’emblée : cette série documentaire d’Isabelle Ouimet et Félix Séguin, sur les coulisses de l’opération SharQc (la plus grande rafle à avoir été menée contre les Hells Angels), est la meilleure série judiciaire que j’ai vue dans ma vie.

Pas une des meilleures : la meilleure.

Dans chacun des six épisodes, ma blonde et moi ne cessions de crier : « Hein ? », « Quoi ? », « Sérieux ? »

Des questions, on s’en pose plein pendant cette formidable série...

Pourquoi avoir choisi de mettre les 156 accusés dans le même sac ?

Pourquoi avoir accusé plus de 100 individus de 22 meurtres – au lieu de viser les véritables auteurs de ces assassinats ?

Pourquoi avoir décidé de tous les juger en même temps au cours d’un mégaprocès ?

Pourquoi avoir déposé des millions de documents en preuves (l’équivalent, en hauteur, de 371 Empire State Building !), alors qu’il était évident que la défense ne pourrait jamais passer à travers tous ces documents dans le temps requis ?

On calcule que même si la défense n’avait consacré que 30 secondes à chaque document déposé en preuve par la Couronne, cela aurait pris... sept ans de travail à temps plein, 24/7 !

C’est absurde...

On aurait voulu saboter cette opération qu’on ne s’y serait pas pris autrement !

AUCUN REMORDS, AUCUN REGRET

Mais la question que je me suis le plus souvent posée est celle qui ouvre ma chronique.

Pourquoi un gars qui a une tête sur les épaules choisit-il de devenir criminel ?

La série La Preuve nous fait entendre les témoignages fascinants de deux Hells Angels : Ghislain Vallerand et Éric Bouffard.

Ces gars-là sont visiblement intelligents. Ils s’expriment extrêmement bien. Ils sont éminemment sympathiques (ça choque de lire ça, mais c’est vrai).

Pourtant, ils ont choisi de devenir des Hells. Et ils ne le regrettent pas une seconde, même s’ils ont passé 10 ans en prison.

Pourquoi ?

Parce que, comme le « héros » du film GoodFellas, d’aussi loin qu’ils se souviennent, ils ont toujours voulu être des bandits ?

LE SILENCE DES AGNEAUX

La réponse est peut-être dans le film I Care a Lot.

Comédie grinçante – et jouissive ! – racontant les aventures (fictives) de deux lesbiennes qui décident de s’enrichir en escroquant des personnes âgées, ce film commence par cette déclaration du personnage principal :

« Regardez-vous. Vous pensez que vous êtes de bonnes personnes. J’étais comme vous, avant. Je croyais que travailler fort et respecter les règles m’apporterait succès et bonheur. C’est faux. “Respecter les règles” est une farce inventée par les riches pour s’assurer que le reste du monde demeure pauvre.

« Il y a deux sortes de gens sur terre : les prédateurs et les proies. Les lions et les agneaux. Or, je ne veux pas être un agneau. »

C’est ça qui les motive ?