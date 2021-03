L’art de détruire une relation père/fille

Je fus marié jadis à ce qu’on appelle une femme forte. Elle voulait tellement sortir du cadre dans lequel ses parents l’avaient élevée que rien de ce que je disais ne trouvait grâce à ses yeux. Au début, j’appréciais cette matrone qui s’occupait de tout et qui réglait tous nos problèmes en un tour de main. Je me laissais couler dans sa façon de materner son entourage, sans en avoir l’air, vu sa main de fer dans l’évident gant de velours des apparences.

Nos premières années de vie de couple, elle les a menées à la baguette, et moi je marchais dans la parade sans me poser de questions. Puis elle a voulu un enfant, alors qu’on avait établi que ni elle ni moi ne souhaitions en avoir.

Je me suis laissé prendre au jeu et je me suis mis à vouloir un enfant moi aussi, alors que dans mon for intérieur, c’était faux. Et en 2005, elle a mis au monde notre fille. C’est là que les choses ont pris une tournure imprévue, même si je m’étais fait à l’idée d’être père. Je suis devenu l’intrus dans le portrait idyllique que ma compagne voulait former avec « sa fille ». Ici je n’ose plus dire « notre fille », puisque je sentais que je ne fittais plus dans le portrait.

En 2010, n’en pouvant plus d’être mis sur le bas-côté de la route continuellement, j’ai décidé de me séparer. Ce qui n’a pas causé de grands remous pour mon ex, vu que dans sa tête à elle, j’avais fini mon tour de piste. Je m’imaginais alors qu’avec ma fille ce serait simple, vu que sa mère et moi on n’avait jamais donné l’image d’un couple inébranlable. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu.

Ma fille n’avait aucune envie de venir passer une fin de semaine sur deux chez moi et me le faisait sentir par son mutisme. Élevée par une mère qui, même si elle n’avait aucune envie de rien partager avec moi, prenait mal mon désir d’émancipation, je suis devenu le méchant de l’histoire.

Depuis un an, j’ai choisi de ne plus voir ma fille. Je ne crois pas que ça lui manque puisqu’elle n’a jamais pris la peine de me téléphoner depuis que je lui ai signifié qu’il n’y avait aucune obligation pour elle à venir me voir. Autrement dit, je n’existe plus dans sa vie, et la parole de sa mère restera à jamais ancrée comme l’opinion qu’elle aura de moi.

Un père sans pouvoir

Le pouvoir, il faut le prendre si on y tient. Si on le laisse aller, il a vite fait de nous échapper. Pourquoi avez-vous rompu la relation avec votre fille ? C’est là à mon avis votre plus grand tort. Et quoi que vous en pensiez, votre fille l’a peut-être pris pour du rejet.

Pourquoi avoir décidé pour elle que son envie de vous voir était absente ? Pourquoi avoir donné raison à sa mère en étant celui qui quitte toujours le bateau quand il prend l’eau ? Une petite introspection vous donnera probablement certaines réponses.