Le CV du docteur accusé de meurtre a soulevé des doutes

Le médecin d’un hôpital ontarien accusé de meurtre prémédité aurait tenté de se faire embaucher au Québec en août dernier, mais n’aurait jamais été engagé en raison de ses antécédents en déontologie.

Selon nos informations, Brian Nadler, 35 ans, aurait fait parvenir son curriculum vitae à plusieurs établissements de santé de la province pour travailler auprès de personnes âgées.

En poste seulement depuis février 2020 à l’Hôpital général de Hawkesbury et District, le résident de Dollard-Des Ormeaux aurait néanmoins tenté sa chance pour travailler en Montérégie, à Montréal et à Laval, en gériatrie ou en soins palliatifs, selon nos sources.

Drapeaux rouges

Dans au moins deux établissements, sa candidature n’a pas été retenue en raison de ses manquements déontologiques.

« Même si on a toujours besoin de médecins, et encore plus en gériatrie avec la COVID-19 à ce moment, son CV inquiétait vu les nombreux changements de fonctions et d’établissements. Ça nous a levé un drapeau rouge et on a fouillé », a confié au Journal une spécialiste en ressources humaines du réseau de la santé qui a requis l’anonymat.

Conduite non professionnelle

C’est que sa conduite avait déjà été jugée doublement non professionnelle en 2018 par le Collège des médecins et chirurgiens de la Saskatchewan pour des événements qui remontent à 2014.

Le professionnel de la santé avait altéré le dossier médical d’un patient de l’hôpital St. Paul de Saskatoon et avait aussi traité de bitch une de ses collègues féminines après une confrontation.

Il avait dû écrire une lettre d’excuses et suivre des cours de perfectionnement.

Le CV de Brian Nadler, dont Le Journal a obtenu copie, démontre qu’il s’est perfectionné dans trois universités entre 2011 et 2019 après ses études en médecine à McGill, un parcours non conventionnel.

En 2014, sa formation en médecine interne à l’Université de la Saskatchewan a d’ailleurs été abruptement interrompue après trois mois seulement.

Elle dure normalement deux ans.

En poste pour la pandémie

Le médecin résident s’est ensuite concentré sur la recherche académique avant de faire une résidence en gériatrie au Nevada en 2019 et de commencer à travailler à Hawkesbury au début la pandémie.

Nulle part il n’est fait mention dans son CV de ses démêlés avec le Collège des médecins saskatchewanais en 2018.

En dehors de ses études à McGill, il a jamais été enregistré auprès du Collège des médecins du Québec.

Brian Nadler fait face à un chef d’accusation de meurtre au premier degré, mais d’autres cas de patients décédés à l’Hôpital général de Hawkesbury et District font l’objet d’une enquête, affirme la Police provinciale de l’Ontario. Il comparaîtra de nouveau le 6 avril à l’Orignal, en Ontario.

-Avec Étienne Paré