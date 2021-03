Les Capitals ont confiance en Zachary Fucale

Le Québécois Zachary Fucale a accepté une nouvelle entente à deux volets de deux saisons avec les Capitals de Washington, dimanche.

L’homme de 25 ans touchera 750 000 $ par année s’il évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Dans la Ligue américaine de hockey (LAH), son salaire annuel sera de 150 000 $ pour la première campagne et 160 000 $ pour la deuxième. Il touchera par ailleurs un minimum de 180 000 $ par année.

Fucale s’est joint au club de la capitale américaine par l’entremise d’un pacte d’une seule année obtenu sur le marché des joueurs autonomes au mois d’août dernier. Il a fait la navette entre l’escouade de réserve, les Bears de Hershey et les Stingrays de la Caroline du Sud, dans l’ECHL.

Avec le club-école de la Ligue américaine, il a conservé une fiche de 5-1-0, une moyenne de buts alloués de 1,49 et un taux d’efficacité de ,942 cette année. Il est toujours en quête d’un premier match dans la LNH, lui qui a été repêché en deuxième ronde par le Tricolore en 2013.

Les Capitals ont maintenant trois gardiens avec une entente valide en vue de la prochaine campagne, soit Fucale, Vitek Vanecek et Pheonix Copley. Ilya Samsonov sera toutefois joueur autonome avec compensation cet été et devrait logiquement être de retour avec le club. Craig Anderson et Henrik Lundqvist seront libres comme l’air.