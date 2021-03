Masques toxiques: Québec doit interdire l'ouverture des écoles qui ne sont pas en mesure de fournir des produits conformes, selon un syndicat

Après un avis de Santé Canada sur les masques SNN200642 du fournisseur Metallifer potentiellement toxiques distribués dans certaines écoles et garderies, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) demande immédiatement aux ministères de l'Éducation et de la Famille d'interdire l'ouverture des établissements qui ne seraient pas en mesure de fournir des masques adéquats.

Pour la présidente Sonia Éthier, ce nouveau fiasco confirme, une fois de plus, l'indifférence à peine cachée du gouvernement à l'endroit des travailleuses et des travailleurs scolaires et de la petite enfance. « Est-ce trop demander, en 2021, que le gouvernement nous garantisse un environnement de travail qui ne compromette pas notre santé et notre sécurité? » a-t-elle demandé.

La CSQ demande également aux gouvernements du Canada et du Québec de faire la lumière sur le processus ayant mené au déploiement à grande échelle de ces masques dans les écoles et les services éducatifs à la petite enfance.

La CSQ représente 125 000 membres du milieu de l’éducation à travers la province.