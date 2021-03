Opération Enfant Soleil fait preuve d’originalité

La crise sanitaire a forcé Opération Enfant-Soleil à faire preuve d’imagination pour octroyer les sommes amassées, qui seront ainsi dévoilées sous forme de capsules vidéo fort touchantes. L’organisme remettra plus de 1 250 000 $ aux hôpitaux de 17 régions différentes.

La première région à recevoir un coup de pouce financier est celle de Chaudière-Appalaches.

Un montant total de 105 400 $ sera partagé entre six établissements de la région, dont 30 200 $ pour l’Hôtel-Dieu de Lévis et 18 000 $ pour l’Hôpital de Thetford Mines.

Essentiellement, le montant contribuera à soigner les petits à proximité de leur domicile et ainsi leur éviter des déplacements vers des centres spécialisés.

Avec ce montant, le centre hospitalier de Lévis recevra un chariot de réanimation « code rose » afin de rendre la manœuvre plus efficace et sécuritaire pour l’enfant. Un moniteur de signes vitaux ainsi qu’une table de réanimation seront également octroyés.

Du côté de Thetford Mines, le montant servira à acquérir une civière de traitement permettant d’installer les enfants de façon sécuritaire pour les examens en ORL ainsi qu’à l’achat de deux pompes pousse-seringue pour une administration de médicaments plus sécuritaire pour les enfants.

Normalement, l’organisme se rend dans chacune des régions pour remettre les sommes, mais pandémie oblige, les membres de l’équipe ont dû changer leur façon de faire.

« L’an passé, la pandémie a commencé alors que nous étions en plein milieu des octrois. On a arrêté complètement. On a commencé à penser dès l’été passé comment on pourrait faire pour remercier les gens pour leur don et leur montrer que l’argent fait du chemin », explique Julie Lemieux, présidente-directrice générale de l’organisme.

Approche différente

Julie Lemieux

PDG Opération Enfant-Soleil

C’est ainsi qu’est venue l’idée de faire des capsules de type « story telling », qui font la démonstration de la générosité des donateurs et montrent la portée des dons reçus. Même si le processus a demandé plus de travail et plus de gestion, Mme Lemieux se dit très heureuse des résultats.

« Nous sommes vraiment contents, les gens ont accepté de faire les choses différemment. On s’est creusé la tête pour faire les choses autrement », fait-elle valoir.

Les 16 autres capsules seront dévoilées au cours des prochaines semaines.