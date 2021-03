PGA: Billy Horschel remporte le tournoi par trou

L’Américain Billy Horschel a offert du jeu convaincant en finale pour disposer de son compatriote Scottie Scheffler et remporter le tournoi par trou Dell Technologies des Championnats du monde de golf, dimanche, à Austin, au Texas.

La 32e tête de série de la compétition a triomphé 2 et 1, ayant le dessus sur son rival aux cinquième, septième et neuvième trous. Par la suite, tous les autres n’ont pu faire de maître, de sorte que le perdant a dû renoncer à ses chances après le 17e fanion. Pourtant, Scheffler avait pris les devants au deuxième drapeau, mais un oiselet de son opposant a créé l’impasse. Ensuite, il a commis deux bogueys pour se retrouver en difficulté.

Par ailleurs, Matt Kuchar, également des États-Unis, a décroché la troisième place en défaisant 2 et 1 le Français Victor Perez. Ce dernier s’était incliné 3 et 2 devant l’éventuel champion en demi-finale plus tôt en journée, tandis que Scheffler avait éliminé Kuchar – finaliste en 2019 – en gagnant par un trou.

Le Canadien Mackenzie Hughes avait plié bagage en ronde des 16 en raison d’un revers de 2 et 1 aux mains de l’Espagnol Sergio Garcia.