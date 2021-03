Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 28 mars:

Les huit enragés

En plein blizzard, dans le Wyoming, un chasseur de primes, son prisonnier et plusieurs personnages intrigants en viennent à partager les mêmes lieux: une cabine leur servant de refuge. Pour ce western, Quentin Tarantino a assemblé une solide distribution comprenant Samuel L. Jackson, Kurt Russell et Tim Roth.

Dimanche, 14h30, addikTV.

Impro en 4 coins

Même en pandémie, il est possible de pratiquer l’improvisation. Il suffit d’appliquer les mesures de distanciation nécessaires, telles que décrétées par la Santé publique. Durant ce tournoi, la bataille se livre deux contre deux.

Dimanche, 15h30, MAtv.

Ma vie avec Liberace

Les amours tumultueuses du célèbre pianiste Liberace et de Scott Thorson, son jeune amant, sont exposées dans ce téléfilm tourné par Steven Soderbergh. Michael Douglas a gagné un Golden Globe en 2014 grâce à sa solide prestation, alors que sa covedette Matt Damon a été finaliste.

Dimanche, 19h, Canal Vie.

Les aventures du Pharmachien

On craint de plus en plus les aliments transformés. Or, sont-ils aussi mauvais pour la santé que certains aiment le prétendre? Olivier Bernard veut en avoir le cœur net. Il rencontre donc un responsable d’une compagnie qui fait de la transformation, un chimiste alimentaire et un nutritionniste.

Dimanche, 19h30, ICI Radio-Canada Télé.

L’escouade gâteau de Duff

Il n’y a pas de défis trop sucrés pour le pâtissier vedette Duff Goldman et sa talentueuse troupe qui réalisent un gâteau pour l’anniversaire d’un bébé phoque et 21 autres destinés à des enfants. Puis, il faut réussir deux splendides créations pour le mariage du chef! Rediffusion de la première saison.

Dimanche, 20h, Zeste.

Code Québec

Continuant à dresser un portrait de notre province, Dave Ouellet s’intéresse à la générosité des Québécois. Selon certains sondages, les habitants des autres provinces canadiennes le seraient davantage que nous. Quel est notre rapport à l’argent, nous qui nous disons prêts à aider un ami et à participer à une campagne de financement?

Dimanche, 20h, Télé-Québec.

Haute couture

Devant les caméras de cette comédie dramatique, Kate Winslet prête ses traits à une couturière et créatrice qui remet les pieds chez elle, en Australie, après 25 ans loin des siens. Autrefois accusée d’un meurtre, elle a l’intention de se venger. Judy Davis et Liam Hemsworth sont aussi de cette histoire.

Dimanche, 22h45, TVA.