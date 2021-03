Raptors: Norman Powell l’emporte face à ses anciens coéquipiers

À son premier match contre les Raptors de Toronto, Norman Powell a aidé les Trail Blazers de Portland à vaincre son ancienne équipe au compte de 122 à 117.

Échangé par l’unique formation canadienne de la NBA jeudi dernier, l’athlète de 27 ans a amassé 13 points et trois rebonds. Utilisé à la place de Derrick Jones sur la formation partante de son club, Powell a joué pendant 27 minutes.

C’est C.J. McCollum qui a sonné la charge pour les vainqueurs, avec 23 points, sept rebonds et cinq mentions d’assistance. Il a été grandement appuyé par Damian Lillard. Ce dernier a récolté 22 points, trois rebonds et 11 passes décisives.

Chez les Raptors, Pascal Siakam a fourni 26 points, huit rebonds et deux aides. Fred VanVleet et OG Anunoby ont respectivement engrangé 20 et 19 points. Le Montréalais Chris Boucher a passé 24 minutes sur le court, y amassant 18 points et 11 rebonds.

Les Torontois avaient amorcé la rencontre en force, inscrivant 41 points lors du premier quart. Un très mauvais troisième quart a toutefois gâché leurs efforts de début de partie. Lors de celui-ci, ils ont été dominés 23 à 10.

Les Raptors étaient privés de Kyle Lowry pour cette rencontre, puisque le vétéran est incommodé par une blessure à un pied. Le club de l’unifolié reprendra l’action lundi soir, face aux Pistons à Detroit.