Se reconstruire après un deuil

Longtemps bousculée par la vie, Emma, une femme dans la mi-trentaine, ne sait plus trop où elle doit se poser. Devenue rigide dans sa vie quotidienne, tant au travail que dans ses habitudes, elle n’arrive pas à surmonter la souffrance d’avoir perdu un enfant. Lorsque sa mère décède, elle reçoit en héritage un coffre rempli d’objets, dont chacun lui révélera une part d’elle-même. Emma devra affronter ses peurs, et même partir en Écosse, en quête de réponses à ses questions existentielles.

Dans ce roman très émouvant, riche en rebondissements et en découvertes, Valérie Langlois transporte ses lecteurs dans la psyché d’une femme éprouvée, malmenée par la vie et par des épreuves.

L’autrice, qui nous avait offert il y a quelques années deux romans se déroulant en Écosse, plonge à nouveau dans l’ambiance, la culture et les beaux paysages de cette contrée mythique. Emma, une héroïne attachante, y retrouvera en quelque sorte son héritage et son équilibre.

Des drames humains

Valérie Langlois aborde le deuil, le deuil périnatal, la dépression post-partum, et la reconstruction de soi dans ce roman. « Ce sont des drames humains importants et je pense que c’est important de les aborder », observe-t‐elle, en entrevue téléphonique.

« Dans ce roman, le deuil est omni-présent et je pense que l’héroïne fait une belle évolution dans l’acceptation de la fatalité. Au début, elle n’est aucunement capable de la gérer, mais à travers son amitié avec Idgie, et toutes les étapes que sa mère l’amène à traverser, elle fait une belle évolution. »

De là, l’image de la samare : Emma, comme la samare d’un érable qui virevolte avant de toucher le sol, va finir par s’ancrer quelque part.

La perte d’un bébé

Ne sachant pas quel projet démarrer après La page manquante, Valérie Langlois s’est réveillée un matin avec l’idée du coffre, apparue comme par magie. « L’idée de la mère qui décède et le lègue en héritage est arrivée en même temps. J’ai ajouté l’histoire du bébé et ça a fini par faire du sens. »

La perte d’un bébé est d’ailleurs inspirée d’un deuil vécu par une de ses grandes amies, qui lui a permis de s’inspirer de son histoire.

Sa propre expérience de mère de trois enfants est aussi entrée en ligne de compte. « Parallèlement, moi, j’avais un deuil à faire, après mon encéphalite. Quand mes enfants sont allés vivre avec leur papa, j’avais un deuil à faire de mes enfants, faire le deuil de les avoir avec moi en permanence. Ça m’a permis de faire une évolution, moi aussi, et de cheminer à travers tout ça. »

Hommage à l’Écosse

L’écrivaine a choisi de situer une partie du roman en Écosse. « C’est un retour à mes premiers amours. J’ai eu une bourse du CALQ en 2012 pour aller en Écosse, et je trouvais que c’était important de mettre ce voyage et les visites des lieux que j’avais faits à profit. Je sais que ça accroche beaucoup les lecteurs, depuis que les Québécois ont découvert Outlander. »

Emma a une quête à faire : elle doit se retrouver elle-même, se restabiliser. « Emma est parfaitement imparfaite. Elle est vulnérable, hypersensible, un peu centrée sur elle-même. Elle ne se comprend pas. Mais j’aime faire des personnages qui ne sont pas parfaits. »

« Emma se place au centre des crises des autres, elle essaie d’être une sauveuse, mais elle est tourmentée et souffrante. Tu vois qu’elle a vécu des choses qui lui ont fait mal. On vient tous avec une histoire. »

Valérie, à travers le personnage d’Idgie, a aussi voulu immortaliser son amie Brigitte, dans son roman. « Brigitte est décédée le 20 décembre dernier. Je voulais vraiment lui rendre hommage parce qu’elle était très importante dans ma vie. »

Valérie Langlois a écrit les romans historiques Culloden – La fin des clans et La dernière sorcière d’Écosse.

Elle a aussi publié La page manquante, inspiré de son vécu.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« La maison résonne d’un grand vide, plutôt que des pas d’un bambin qui aurait dix-huit mois aujourd’hui. Ce petit garçon qui rirait aux éclats, qui jacasserait comme un perroquet et qui grimperait partout comme un singe.

Je descends l’escalier, et mes yeux balaient le parquet du salon, là où ne traîne aucun jouet. Là où le soleil de fin de journée s’étire paresseusement. Comme tous les soirs, je m’assois au bout du long sofa blanc et je fixe le vide, me remémorant ce jour de novembre 2017 où ma vie a basculé. »