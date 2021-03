Soccer: l’attente se prolonge pour le Canada

L’équipe nationale de soccer masculin a vu dimanche son match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre les Îles Caïmans reporté à lundi, faute de «résultats appropriés» au sein de cette formation à des tests de dépistage de la COVID-19.

Initialement, ce duel du groupe B devait se dérouler en milieu d’après-midi à Bradenton, en Floride. Par voie de communiqué, la fédération canadienne de soccer a mentionné que si les protocoles prévus en la matière sont respectés, la FIFA pourra aller de l’avant avec ce duel.

«Avant chaque match, les équipes doivent fournir à la FIFA un résultat de test PCR pour la COVID-19 négatif pour tous les joueurs et les membres du personnel pris au plus tôt 72 heures avant d’arriver au site. Aucun participant n'est autorisé à entrer sur le site du match sans ce résultat de test négatif. Canada Soccer a engagé un laboratoire sur place avec l'équipe pour effectuer ses tests. Tout le personnel et les joueurs de Canada Soccer ont reçu des résultats de test négatifs avant leur arrivée et pendant le camp en Floride», a rappelé la fédération.

À sa première sortie de la compétition, jeudi, le Canada a vaincu les Bermudes 5 à 1. Après le rendez-vous de lundi, il se mesurera à Aruba et au Suriname les 5 et 8 juin, respectivement. Pour accéder au tour suivant, il aura à terminer au sommet de sa section. Samuel Piette, Joel Waterman et Kamal Miller, du CF Montréal, font partie de l’équipe de l’unifolié.