Un Québécois au pied du podium et ce n’est ni Maxence Parrot, ni Sébastien Toutant

Le Québécois Francis Jobin a failli obtenir une médaille en slopestyle, à la dernière Coupe du monde de surf des neiges de la saison, dimanche, à Silvaplana, en Suisse.

Jobin (82,75 points) a manqué le podium d’un demi-point, puisqu’il a fini derrière l’Américain Chris Corning (83,25 points) Dominant depuis les dernières semaines, le Norvégien Marcus Kleveland a une fois de plus fait la loi. Il a amassé 96,00 points pour finir devant le Canadien Liam Brearley (89,00). Le vice-champion du monde de la spécialité, Sébastien Toutant (34,50), était lui aussi finaliste, sauf qu’il a dû se contenter du 13e rang.

Jacob Legault et Maxence Parrot ne se sont pas qualifiés pour la ronde ultime et ont fini en 32e et 33e places.

À sa première descente, Jobin a eu une perte d’équilibre après l’atterrissage du mur de demi-lune situé en haut de parcours. Il a toutefois bien su se reprendre à la descente suivante, notamment en augmentant le degré de difficulté à chacun des trois sauts du parcours. Le planchiste de 22 ans avait fini deuxième de sa vague de qualification la veille.

Pour sa part, Toutant a perdu beaucoup de vitesse à l’atterrissage de son deuxième saut de sa première descente. Le champion olympique du Big Air n’avait d’autre choix que de mettre toute la gomme à son second passage et comme Jobin en première ronde, c’est au mur de demi-lune que ses ennuis sont survenus.

Le Repentignois a effectué une belle manœuvre aérienne, mais il a accroché sa planche sur l’arrête de la structure, ce qui l’a fait chuter.