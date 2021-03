Une victoire et un record pour Lewis Hamilton

Établissant un nouveau record de la Formule 1 au passage, Lewis Hamilton a résisté aux assauts de Max Verstappen en fin de course pour remporter le Grand Prix du Bahreïn, première étape de la saison, dimanche, à Sakhir.

Le champion du monde en titre a en effet mené plus de tours que quiconque depuis le début de sa carrière. La précédente marque appartenait à Michael Schumacher (5111).

Le Britannique prenait le départ deuxième, derrière Verstappen, mais il a profité de deux arrêts hâtifs pour prendre l’avantage par l’entremise de stratégies différentes. Chaussé de pneus plus frais, Vertappen a tout tenté en fin de course, mais Hamilton a résisté. Il a ainsi remporté une 96e course en carrière. Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a complété le podium.

Au cœur du peloton

Le Québécois Lance Stroll a quant à lui connu une course en deux temps. Après avoir attaqué en première partie de l’épreuve, grimpant en huitième place, il a ensuite dû gérer des pneus usés en fin de course.

Le jeune Canadien s’est frotté au double champion du monde Fernando Alonso d’entrée de jeu. Il a doublé deux fois l’Espagnol, qui effectue un retour en F1 cette saison avec Alpine. L’aîné a toutefois été forcé à l’abandon après 33 tours.

Effectuant son deuxième arrêt plus tôt que ses rivaux directs, Stroll a perdu du rythme en fin de course. Carlos Sainz fils (Ferrari) et Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) en ont profité pour le dépasser. Il a finalement terminé 10e, place qu’il occupait sur la grille de départ.

Le coéquipier de Stroll chez Aston Martin, Sebastian Vettel, devait initialement s’élancer de la 18e place après avoir été embêté par un drapeau jaune en qualification. Or, il a été puni parce qu’il n’a pas suffisamment ralenti pendant que le drapeau était agité, si bien qu’il s’est élancé de la dernière place.

Grimpant en 14e position dès le premier tour, il a toutefois anéanti toute chance de bon résultat en écopant d’une pénalité de 10 secondes après avoir happé Esteban Ocon (Alpine). Il a conclu cette course disputée dans le golfe Persique au 15e échelon.

Conséquemment, Aston Martin pointe au sixième rang chez les constructeurs en vertu d’une récolte d’un point.

La prochaine course sera le GP d’Émilie-Romagne, le 18 avril, disputé à Imola.