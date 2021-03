Visages de notre histoire: Portrait d'Émilie Tavernier-Gamelin

La compassion

Émilie Tavernier est née à Montréal en 1800. Le siècle qui naît avec elle verra de grandes évolutions pour la société canadienne-française. Émilie sera elle-même à l’origine de certaines de ces nouveautés. Marquée tôt par le décès de ses parents et de plusieurs membres de sa famille, Émilie est élevée par une tante dans un Québec bien ancré dans le catholicisme. Elle épouse en 1823 Jean-Baptiste Gamelin, son aîné de près de 30 ans. Malgré le décès de leurs fils, l’union est heureuse. Gamelin laisse cependant Émilie veuve dès 1827. Éprouvée, elle se tourne vers l’action charitable et s’implique auprès des femmes veuves, malades ou infirmes, laissées dans le besoin et sans soutien. Afin de soulager celles que la société abandonne, elle ouvre en 1830 un premier refuge dont la capacité est excédée dès la première année. L’œuvre est nécessaire... Le riche homme d’affaires Antoine-Olivier Berthelet lui fait d’ailleurs don, en 1836, d’une propriété au coin des rues Sainte-Catherine et Lacroix (l’actuelle rue Saint-Hubert).

RÉALISATIONS

Une nouvelle congrégation et ses institutions

Photo courtoisie des Archives de la Ville de Montréal

Émilie Gamelin ne prend pourtant pas le voile avec les congrégations religieuses qui existent déjà. Elle et les dames qui travaillent sous son aile mènent l’œuvre en dirigeantes autonomes. À partir de 1840, un nouvel archevêque, Mgr Ignace Bourget, favorise la renaissance des institutions ecclésiastiques du Bas-Canada et il souhaite faire de l’œuvre d’Émilie Gamelin l’une de plusieurs nouvelles congrégations religieuses. Il encourage fortement Émilie Gamelin à prendre l’habit, ce à quoi elle se prête. En 1844, Mgr Bourget accorde à son œuvre le nom de Sœurs de la Charité de la Providence. Les activités de la toute nouvelle congrégation se diversifient rapidement et dépassent bientôt Montréal en allant vers Sorel ou Joliette. Tout en continuant de s’occuper des orphelines, des femmes malades et des dames âgées, elles ouvrent des maisons pour les prêtres à la retraite, pour les personnes souffrant de maladies mentales et même un bureau de placement pour des services domestiques.

HÉRITAGE

Un espace public partagé

Photo Lise Salvail, concours photo Montréal à l’œil, édition « Ste-Vierge, héros et nains de jardins », Centre d’histoire de Montréal.

Les Sœurs de la Providence poursuivent aujourd’hui leur mission au Canada et ailleurs dans le monde, notamment au Chili, en Égypte et aux Philippines. Mère Gamelin est probablement décédée du choléra, lors de l’épidémie de 1851, dans l’infirmerie même de l’Asile de la Providence, rue Sainte-Catherine. La dernière œuvre importante dont elle aura vu les premiers jalons est la création, en 1873, de l’asile Saint-Jean-de-Dieu à Longue-Pointe. Il s’agit de l’actuel Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qu’on aura connu aussi sous le nom d’hôpital Louis-Hippolyte La Fontaine. L’esprit d’Émilie Gamelin veille surtout sur l’ancien site de l’Asile de la Providence, démoli en 1963. Il était situé sur la place qui porte aujourd’hui son nom. Elle a été aménagée à l’occasion du 350e anniversaire de Montréal et accueille aujourd’hui dans toute leur diversité les promeneurs et quidams, qu’ils soient étudiants universitaires, personnes en situation d’itinérance ou résidents du secteur.