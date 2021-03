Astérix repart pour une 39e aventure

Astérix et le Griffon sera le titre de la nouvelle aventure de la célèbre série qui sera lancée le 21 octobre.

Les éditions Albert René ont fait connaître, ce matin, le titre de ce 39e tome qui se déroulera à l’extérieur du village des irréductibles Gaulois. On a aussi dévoilé une nouvelle image de cette aventure.

Une planche de sept cases avait été révélée en début d’année. Astérix et le Griffon fera suite à l’album La fille de Vercingétorix publié à l’automne 2019.

Dans Astérix et le Griffon, Astérix, Obélix, Idéfix et le druide Panoramix effectueront un long voyage en quête d’une créature étrange et terrifiante.

Sur l’image dévoilée, on voit, Astérix et Obélix qui tentent de récupérer Idéfix, fièrement installé, sur la tête d’une créature menaçante, sculptée dans un tronc d’arbre.

Dans un communiqué de presse émis par les éditions Albert René, le scénariste Jean-Yves Ferri précise avoir été inspiré, pour cette nouvelle aventure, par une représentation sculptée de la Tarasque, un animal terrifiant des légendes celtiques.

Une créature dotée de crocs impressionnants et d’un terrible bec de rapace, idolâtrée ou crainte par les peuples de l’Antiquité.

Coronavirus

La couverture de l’album Astérix et le Griffon sera dévoilée lors d’une conférence de presse en octobre. On fera connaître aussi, à ce moment, la destination et le peuple qui sera en vedette dans ce 39e tome.

À partir du mois de juillet, le Journal du Dimanche, en France, publiera une série de cases exclusives où Astérix et Obélix seront en route vers cette nouvelle aventure.

Le tandem Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad, qui est à la barre d’Astérix et le Griffon, est en poste depuis Astérix chez les Pictes publié en 2013. Ils ont, depuis, signé les titres Le Papyrus de César, Astérix et la Transitalique et La fille de Vercingétorix.

Anecdote amusante, l’album Astérix et la Transitalique, lancé en 2017, a connu une hausse de la demande de 15 % lors du premier confinement. Le méchant de l’histoire, étrangement, s’appelle Coronavirus.

► Astérix et le Griffon sera publié, le 21 octobre, simultanément en 17 langues.