Denis Coderre: «Les gens ont besoin d’espoir, ont besoin de fun»

L’ancien maire de Montréal Denis Coderre, qui a officialisé sa candidature pour la mairie dimanche soir, veut s’attaquer aux «problèmes immédiats» de la Ville afin de se sortir de la pandémie et d’en faire la relance.

C’est ce qu’a déclaré le politicien de carrière en entrevue avec Mario Dumont, lundi matin.

«Il faut commencer par commencer, on va s’occuper des problèmes immédiats au niveau de la pandémie», a mentionné M. Coderre, alors que Mario Dumont lui demandait quelle était sa position sur un futur stade de baseball au centre-ville de Montréal.

«Pour l’instant, il faut s’assurer que Montréal retrouve ses lettres de noblesse, qu’on redevienne une métropole et qu’on aide les gens à se sortir de la pandémie. Les gens ont besoin d’espoir, ont besoin de fun, de s’assurer qu’on ne les infantilise pas, et qu’on les aide à grandir et à progresser», a jugé M. Coderre.

Le politicien de carrière a par ailleurs assuré qu’il pourra répondre à l’appel des Montréalais avec son équipe.

Il dit également être en désaccord avec l’administration Plante, accusée par certains de placer les quartiers en opposition face au statut de métropole de la ville.

«Je suis en désaccord avec le leadership de cette administration. Je pense que Montréal a perdu beaucoup. On a une pandémie, on va en sortir, est-ce qu’on a les outils, les moyens et la bonne façon de faire? On n’a pas à choisir entre les quartiers et la métropole, c’est les deux, mais il faut qu’on joue un rôle de contrepoids», a insisté M. Coderre.

Il a affirmé vouloir créer de la richesse pour la redistribuer, relancer le centre-ville et l’industrie culturelle, mais aussi penser à l’organisation du travail.

«Comment relancer le centre-ville? On a besoin nécessairement d’avoir une expertise, une expérience et une équipe, qui va refléter ça. C’est ce que j’offre dans mon livre et dans ma candidature avec l’équipe qui va se présenter avec nous», a-t-il conclu.