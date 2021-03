Développement global de l’enfant: l’apprentissage précoce de la lecture, oui mais...

Depuis de nombreuses années, le débat fait rage dans le milieu de l’éducation : comment prévenir les problèmes d’apprentissage ? Pour certains chercheurs, la réponse se trouve dans l’apprentissage précoce de la lecture et de l’écriture (la littératie).

Selon leur point de vue, l’enfant doit se conformer à une réalité normative (à 4 ans l’enfant devrait faire telle ou telle chose). Il doit être soumis à un programme qui tentera de combler ses déficits constatés ou appréhendés. L’intervention est souvent une proposition unique, une prescription, qui vise la correction à un problème défini en fonction de la norme qui elle, sert de modèle à reproduire.

Ainsi, la source première des connaissances pour ce genre de programme se trouve généralement dans les recherches sur l’inadaptation. Tout le poids du changement repose alors presque entièrement sur l’enfant qui, dans la plupart des cas, et ce, malgré le soutien d’un expert, a le moins de ressources pour assumer le changement prescrit. Une fois étiqueté, l’enfant tentera tant bien que mal de s’adapter au monde « de ceux qui savent » (Freire, 1974).

Les besoins de l’enfant

Qu’est-ce qui est oublié dans cette approche ? Les besoins fondamentaux et diversifiés de l’enfant, ceux qui lui permettront de comprendre le monde qui l’entoure.

D’abord, la sécurité affective (parents, éducatrices, enseignantes, pairs) qui est le point d’ancrage du développement. Celle-ci se développe à partir de ses expériences de socialisation, donc des interactions qu’il aura l’opportunité de vivre avec les autres.

Un environnement trop structuré réduit les possibilités d’échanges avec les autres. Il est donc essentiel de maintenir un cadre ludique, laissant une grande place aux jeux libres, qui permettra à l’enfant d’expérimenter et de développer ses habiletés sociales, affectives et sociocognitives, loin des contextes formels et des processus formalisés.

L’enfant a également besoin que les apprentissages aient un sens pour lui, que ceux-ci soient profondément enracinés dans son histoire personnelle pour y trouver toute la motivation nécessaire à l’apprentissage. Comment est-ce possible si une seule approche, une recette, est mise de l’avant ?

En d’autres mots, cette approche met de côté la diversité des besoins de l’enfant et des pistes diversifiées de développement. Cette façon de voir et de faire ne peut que produire quelques gagnants et beaucoup de perdants !

Des solutions

Quelles solutions alors ? Les solutions passent par la solidarisation des adultes autour de l’enfant. Comment ? En reconnaissant l’expertise et le savoir-faire des enseignantes et des parents, en améliorant la formation des futures enseignantes en ce qui a trait au développement normal des enfants, en diminuant le nombre d’enfants par classe, en augmentant le nombre de professionnels dans les écoles, en offrant un environnement attrayant et adapté aux besoins des enfants.

Ainsi, le poids du changement reposera désormais sur les adultes et l’environnement, en plus d’être bénéfique pour tous les enfants, qu’ils soient en difficulté ou non.

Photo courtoisie

Francine Sinclair, Ph. D.

Professeure honoraire

Université du Québec en Outaouais