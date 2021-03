Faillites: un creux historique pour les syndics

Le portefeuille des Québécois semble tenir bon malgré la crise économique, comme le démontrent les affaires qui sont au ralenti dans les bureaux de syndics de la Mauricie alors que le mois de mars est historiquement l’un des plus achalandés pour l’industrie.

La baisse d’achalandage est marquée, selon plusieurs syndics rencontrés par TVA Nouvelles.

«Ça fait plus de 30 ans que nous sommes en affaires, et jamais nous n’avons connu une telle période», a ainsi mentionné Pierre Fortin, de Jean Fortin et Associés, qualifiant cette période d’historique.

Et la baisse est visible en Mauricie, avec une diminution de 38 % du nombre de faillites personnelles et de propositions au consommateur en 2020. Une baisse qui a également été constatée au Centre-du-Québec, avec un taux de 31 %.

Éric Pronovost, de Roy Métivier Roberge, ne s’attend pas à une hausse fulgurante dans les prochains mois.

«L’hécatombe appréhendée ne s’est pas produite et rien ne nous indique qu’il y aura une vague de faillites à court terme.»

Selon les experts rencontrés, les programmes d’aide comme la PCU et la subvention salariale ont aidé à amortir le choc. Sans compter que le budget des dépenses discrétionnaires, comme les restaurants, les cinémas et les vêtements, a diminué.

La patience des institutions financières dans le report de certains paiements est aussi l’un des facteurs majeurs, d’après Pierre Fortin.

«La plupart des institutions n’ont pas encore repris le recouvrement. Ça a vraiment aidé à éviter les faillites», a-t-il avancé.

Mais cette patience a ses limites et les institutions financières vont graduellement reprendre où elles ont été laissées au début de la pandémie, a ajouté Éric Pronovost.

Marc-André Houle, de Houle+Roy syndics, voit de son côté une recrudescence des demandes d’aide depuis février, ce qui laisse présager une hausse des faillites et propositions.

«On voit un plus grand nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, mais aussi ceux qui sont aux prises avec le remboursement d’impôts en lien avec la PCU».

L’hécatombe a aussi été évitée dans le milieu des affaires en Mauricie, qui a enregistré 28 % moins de faillites d’entreprises en 2020.