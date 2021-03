L'assassinat de Mario Bachand, 50 ans plus tard

Anne Legaré est l’auteure de La crise d’Octobre, le monde et nous, qui paraîtra le 24 avril aux Presses de l’Université de Montréal, et dont certains extraits sont présentés ci-dessous.

Le 29 mars 1971, le felquiste Mario Bachand est assassiné à Paris. Cette date nous rappelle l’assassinat à Paris d’un membre important du Front de libération du Québec (FLQ) qu’un consentement général facile a bien voulu attribuer à un règlement de compte interne au sein du FLQ. Le meurtre de Bachand n’a jamais été élucidé. Les médias de l’époque ont noyé l’analyse dans un lot de rumeurs plus ou moins satisfaisantes, mais aussi vite acceptées par l’opinion. Je m’applique ici à suggérer des pistes de réflexion sur d’autres conditions de possibilité de cet assassinat politique. Qui était donc Bachand? L’emprise de Mario Bachand sur les différents groupes révolutionnaires de son temps n’a pas été négligeable. En 1963, Bachand était reconnu comme faisant partie de l'aile gauche du FLQ. Entre le 8 mars et le 20 mai 1963, 26 bombes ont éclaté, l’une provoquant la mort du sergent O’Neil. Le 10 juin 1963, il sera condamné à quatre ans de prison et y passe vingt-deux mois. Il sera un des organisateurs de l'Opération McGill français, qui aura lieu le 28 mars 1969, dénonçant «la domination de l’establishment capitaliste anglophone de Montréal sur le peuple québécois». Remis en liberté sous caution le 8 avril 1969, il part rejoindre des felquistes à Cuba ... En avril 1970, Bachand s'exile à Paris, où il sera assassiné le 29 mars 1971.

Le 22 décembre 1970, utilisant le statut autoproclamé de secrétaire général du FLQ, Bachand est présumé être l’auteur d’un entretien à l’hebdomadaire français de gauche Politique-Hebdo qui avait été créé à l’automne 1970 dans le contexte du climat d’enthousiasme post Mai 68. Le journal touchait tout esprit de gauche en conflit avec le sectarisme des communistes alignés sur Moscou, la tendance forte de cette période. Celui qui l’interroge est resté mystérieusement non identifiable.

Il m’apparaît qu’on ne doit pas sous-estimer le poids de cet article dans l’arrêt de mort de Bachand. L’interview annonce d’autres attentats, mais surtout, il donne au gaullisme une importance tactique décisive, et la prétendue alliance (du gaullisme) avec la stratégie du FLQ, eût-elle été seulement tactique, ne fut sûrement pas bien accueillie dans les milieux politiques antigaullistes arrivés au pouvoir. Pour donner à Octobre sa juste dimension historique, il importe d’élever la compréhension au niveau du lien entre le local et l’international.

Dans cet esprit, on peut dire que cette période foisonne d’éléments déstabilisateurs, dont le double jeu d’États tels l’Algérie ou Cuba, qui jouaient à la fois le rôle du pays accueillant les terroristes dévoyés et celui d’alliés bon teint de l’Occident. Enfin, se jouaient également les dérives occultes des cellules extra judiciaires, c'est-à-dire de groupes illégaux œuvrant pour ou contre les gouvernements ou encore des groupes d’extrême gauche ou droite croyant régler leurs comptes aux forces qui ne faisaient pas leur affaire!

capture d'écran

Pompidou met de l’ordre dans les services de renseignement

Le remplacement le 15 juin 1969 du général de Gaulle par Georges Pompidou puis son décès le 9 novembre 1970 ont consacré la fin d’une époque, en particulier pour le Québec. À son arrivée au pouvoir, Pompidou mettra de l’ordre dans les services de renseignement qui sont ce que l’historien français Olivier Forcade appelle «un instrument de la violence d’État». Les conséquences pour le Québec furent doubles: le nouveau pouvoir des forces politiques antigaullistes au sein de la droite française sera de plus en plus manifeste; ce nouveau pouvoir voudra introduire une réorientation des services de renseignements et des services spéciaux. Un rapprochement entre la France et le Canada sera manifeste peu après l’assassinat, lors de la visite du premier ministre Bourassa à Paris le 20 avril 1971. Claude Julien, directeur du quotidien Le Monde avait écrit: «le voyage en France de M. Robert Bourassa, premier ministre du Québec, sert les relations entre Paris et Ottawa, fort compromises depuis que le 24 juillet 1967, à l’hôtel de ville de Montréal, le général de Gaulle lança son cri “Vive le Québec libre”».

Pompidou nommera à la tête du Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDECE (équivalent de la CIA), le comte Alexandre de Marenches, qui entrera en fonction le 6 novembre 1970. Cet homme fort, un ancien représentant du maréchal Pétain, était hostile au général de Gaulle. De Marenches prendra la haute main sur le renseignement, c’est-à-dire sur toutes ses activités.

C’est le commissaire Roger Poiblanc qui fut désigné pour mener l’enquête sur le meurtre de Bachand. Il aurait été «l’un des plus emblématiques commissaires du 36, quai des Orfèvres», ayant enquêté entre autres dans l’affaire de l’assassinat de Ben Barka à Paris le 29 octobre 1965. Près du gaullisme, Ben Barka était un opposant socialiste au roi du Maroc, Hassan II. Poiblanc était familier avec les attentats commis dans des zones obscures.

L’affaire Bachand a donc à mes yeux un double intérêt. 1) D’abord, elle met en relief notre aptitude à refouler notre propre histoire en s’accommodant d’explications qui paraissent évidentes; 2) ainsi, elle fait apparaître combien les analyses d’Octobre 70 sont restées autocentrées, c’est-à- dire tournées vers notre intérieur immanent, comme si l’écheveau des relations internationales qui le tissaient n’avait pas vraiment d’existence ou de poids. Au risque d’occulter le réel, notre imaginaire s’est refusé à voir que les acteurs québécois de cet assassinat ont pu être instrumentalisés par des agents internationaux dont ils auraient été la proie.