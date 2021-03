Le baseball majeur plus permissif envers les équipes vaccinées

Les équipes des ligues majeures de baseball qui auront 85 % de leurs membres vaccinés contre la COVID-19 bénéficieront d’allégements quant aux mesures de santé et de sécurité.

C’est le site sportif The Athletic qui a annoncé la nouvelle, lundi, après avoir mis la main sur un mémo de la ligue ayant également été approuvé par l’Association des joueurs du circuit.

Ces permissions spéciales seront accordées aux employés vaccinés de catégorie 1, c’est-à-dire les joueurs, le personnel sur le terrain et le personnel médical. Ceux-ci n’auront plus à porter de couvre-visage au banc ou dans l’enclos.

Les rassemblements entre ces personnes seront aussi permis dans l’enceinte du stade. Celles-ci seront testées moins souvent. La quarantaine ne sera également plus nécessaire si un employé de catégorie 1 entrait en contact avec un individu ayant été déclaré positif au virus, à condition de ne pas ressentir de symptômes.

Si le minimum de vaccination est atteint, les familles des joueurs pourront également voyager avec l’équipe.

«La vaccination contre la COVID-19 est un élément crucial de la promotion et de la protection de la santé et de la sécurité des joueurs, du personnel et de leurs familles. Tous les joueurs et les membres du personnel sont fortement encouragés à recevoir l’un des vaccins contre la COVID-19 approuvé lorsqu’ils le pourront», peut-on lire dans le mémo, toujours selon The Athletic.