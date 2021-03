Le Québec et Dany Laferrière

1993 : Dany Laferrière obtient le Prix Edgar-Lespérance pour Le Goût des jeunes filles.

2009 : Il remporte le Grand prix de la Ville de Montréal pour son roman L’énigme du retour. Il est choisi Personnalité de l’année La Presse/Radio-Canada.

2010 : Il obtient le Grand Prix Bleu Métropolis pour l’ensemble de sa carrière et le prix des Libraires du Québec, pour L’énigme du retour. Il reçoit un Doctorat Honoris Causa de l’Université du Québec à Rimouski.

2013 : Il reçoit un Doctorat Honoris Causa de l’UQAM.

À la Grande bibliothèque, une cérémonie-hommage soulignant sa récente élection à l’Académie française se déroule en présence de l’écrivain, de dignitaires et d’invités spéciaux.

2014 : Il est nommé « citoyen d’honneur de la ville de Montréal ».

Il se voit décerner le Mérite du français dans la culture de l’Office québécois de la langue française.

2015 : On lui remet l’insigne d’officier de l’Ordre national du Québec. « Le premier ministre du Québec rend hommage aux personnes d’exception qui, par leurs réalisations, leurs valeurs et leurs idéaux, ont marqué l’évolution et le rayonnement du Québec. »

Il est nommé Compagnon des arts et des lettres par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

À cette occasion, la présidente du C.A., Marie Côté, s’adresse à lui en ces termes : « Vous représentez une étincelle qui donne espoir aux jeunes du Québec, mais aussi d’ailleurs ; vous illuminez notre existence par vos écrits et vos réflexions sur la condition humaine ; vous êtes un phare de la Francophonie ».

Il est récipiendaire du Grand Prix littéraire Ludger-Duvernay de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui honore les plus illustres écrivains du Québec pour « leur génie artistique et leur contribution extraordinaire à la culture française d’Amérique ».

Sa statue de cire fait son entrée au Musée Grévin de Montréal.

Une immense murale à son effigie est inaugurée sur l’avenue Savoie à Montréal.

2017 : Il est fait officier de l’Ordre de Montréal, la plus haute distinction honorifique de la Ville de Montréal.

2018 : Il reçoit un Doctorat Honoris Causa de l’Université McGill.

D’août à novembre 2020 : Pour souligner ses 35 années d’écriture, sept grands tableaux retraçant sa vie sont installés sur la promenade des Artistes, dans le Quartier des spectacles de Montréal.

À la nuit tombée, une vidéoprojection L’exil vaut le voyage, conçue par l’ONF à partir de ses œuvres, est diffusée sur la façade du pavillon Président-Kennedy.

Octobre 2020 : une sculpture de Roger Langevin lui rendant hommage est prêtée à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« L’œuvre le représente en position assise sur la plus haute marche d’un escalier, sur les parois duquel est transcrit un extrait de son roman L’exil vaut le voyage ».

Roger Langevin déclare : « J’ai voulu rendre à la fois cette gravité et la joie intrinsèque de Dany. Sa grande humilité aussi ».

Tous ces hommages, toute cette reconnaissance, de la part d’un peuple que Dany Laferrière décrivait en avril 2020, à la télé française, comme « des gens qui se font des enfants entre eux » et une société dont il a l’impression qu’elle « n’a pas évolué vers l’Autre » et dont il se demande si elle accepte « les étrangers ».