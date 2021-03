Ottawa prête 66 millions $ pour des logements à Laval

Afin de répondre à la demande immobilière à Laval, le gouvernement fédéral a annoncé un prêt de 66,3 millions $, qui permettra la construction de 193 logements à Laval.

«Les événements récents nous ont rappelé plus que jamais, que rien n’est plus important qu’un foyer. Alors que nous avons tous fait notre part pour contenir la propagation de la COVID-19, nos maisons sont devenues nos sanctuaires: un lieu de sécurité dans les moments difficiles», a déclaréle le ministre fédéral de la Famille, des Enfants, et du Développement social, Ahmed Hussen, en conférence de presse.

Le futur immeuble résidentiel, d’une hauteur prévue de 18 étages, fera partie du projet de l’ensemble de Central Parc Laval.

Le prêt est octroyé dans le cadre de l’initiative Financement de la construction de logements locatifs, du gouvernement du Canada, qui vise à favoriser la stabilité de l’offre de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne.

«Tous les jours, je vois de mes propres yeux les problèmes liés au logement de notre ville. J’ai eu l’occasion de parler à de nombreux électeurs, qui disent que leur principale préoccupation est l’accessibilité des logements», a pour sa part ajouté Annie Koutrakis, députée fédérale dans la circonscription de Vimy.

Sur son site web, Central Parc Laval indique offrir des locations de luxes. Les loyers se situent entre 1598 $ et 3448 $ par mois.

«L'iFCLL a accéléré notre capacité d'ajouter rapidement des logements essentiels à un marché où l'offre est insuffisante. Nous sommes ravis du résultat, qui est abordable et que la plupart des Canadiens seraient fiers d'appeler leur chez-soi», a pour sa part souligné Loren Michaud, représentant du Groupe Saroukian, derrière le projet de Central Parc Laval.