Québec souhaite rendre les piscines plus sécuritaires

Le gouvernement de François Legault songe à apporter d'importants changements aux règlements. L'objectif est simple: améliorer la sécurité et, surtout, réduire le nombre de noyades chez les enfants de moins de 5 ans. Le règlement actuel date de 2010.

«Le pari qu'on se faisait en 2010, c'était: bien, il vaut mieux un règlement imparfait que pas de règlement du tout!» mentionne Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage.

Par contre, malgré les ajouts en 2010, les chiffres n'ont presque pas bougé. Le Québec compte en moyenne 2 à 3 noyades d'enfants de 5 ans et moins et 8 hospitalisations. La plupart du temps, c'est l'accès à la piscine qui est en cause et c'est pour cette raison que Québec modifie le règlement et interdit les clôtures à mailles de 38 millimètres. Un enfant peut trop facilement l'escalader. Pour garder la structure, il faudra y ajouter des lattes.

L'Institut national de santé publique du Québec salue les nouvelles mesures, mais trouve qu'il y a encore trop d'exceptions dans le règlement. Par exemple, les équipements fixes des nouvelles piscines devront être à plus d'un mètre de distance. Les autres en seront exemptés.

Au bout du compte, les municipalités souhaitent une bonne campagne de publicité de la part de Québec pour démêler les droits acquis des propriétaires.

«En modifiant les choses, en enlevant certains droits acquis qui touchent définitivement à la sécurité des gens, et surtout en ayant une très, très bonne communication, on va pouvoir faire évoluer les choses», mentionne Suzanne Roy, présidente de l’Union des municipalités du Québec.

Le règlement devrait être adopté dans les prochaines semaines, et les propriétaires auront deux ans pour réaliser les ajustements.