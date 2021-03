Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 30 mars:

«Les Granges brûlées»

Dans un coin isolé de la campagne française, un juge d’instruction (Alain Delon) soupçonne l’un des membres d’une famille habitant une ferme à proximité de l’endroit où un crime a été commis. Mais la mère de famille (Simone Signoret) ne va pas lui faciliter la tâche.

Mardi, 15 h 32, Studiocanal.

«Faites entrer l’accusé : Jacques Mesrine»

Ennemi public numéro 1 dans les années 1970, Jacques Mesrine est l'une des plus grandes figures du banditisme français. Christophe Hondelatte revient sur l’ultime cavale de Mesrine, avec différents intervenants, dont la dernière compagne du criminel.

Mardi, 18 h, Planète+.

«L’affrontement des chocolatiers»

À quelques jours de Pâques, les pâtissiers vont peut-être donner des idées aux amateurs, puisque, dans la compétition, ils vont devoir mouler des chocolats en 3D. Ce sera leur dernière chance d'impressionner les juges et espérer obtenir une place en finale.

Mardi, 19 h, Zeste.

«Chiliheads, fous de piments forts»

Ce film est un voyage à travers cinq pays (Mexique, Canada, États-Unis, Inde et Trinité-et-Tobago) à la découverte des origines de ces fruits, de leurs propriétés gustatives et de l’effet qu’ils provoquent. On va également rencontrer des passionnés de piment fort, dont certains développent des variétés toujours plus piquantes.

Mardi, 19 h, TV5.

«Hôpital New Amsterdam»

Le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) continue de révolutionner l’hôpital qu’il vient de prendre en charge. Il va aider la cheffe des urgences (Janet Montgomery) à trouver une solution pour une patiente enceinte en situation difficile. Le Dr Reynolds (Jocko Sims) met en place, de son côté, la nouvelle organisation de son service.

Mardi, 20 h, TVA.

«La barre haute»

Dans ce documentaire, Louis Morissette va tenter de mieux cerner les enjeux reliés à l’anxiété de performance chez les jeunes en s’entretenant avec différents intervenants, incluant la patineuse artistique Véronique Turbide, la comédienne Émilie Bierre et la psychologue Nathalie Plaat.

Mardi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Rue King»

C’est la dernière de la saison. Pier-Luc, Marie-Éve et Sophie ont organisé une surprise à Medhi sous la forme d’un karaoké, mais c’est aussi la soirée où le père biologique de Pier-Luc décide de rencontrer son fils. Un des colocs va finalement prendre la décision de quitter l’appartement de la rue King...

Mardi, 21 h 30, TVA.