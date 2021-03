Solutions NovAxis, une PME d’ici qui tient tête aux géants du Web

La pandémie n’aura pas juste eu des impacts négatifs. Parlez-en à la direction de Solutions NovAxis, dont le chiffre d’affaires a explosé ces derniers mois. Cette compagnie d’ici tente de tenir tête à des géants comme Wix et GoDaddy.

« Nous sommes un coffre à outils pour les petites entreprises voulant créer leur propre site Internet », décrit le président Jonathan Pomerleau. « C’est certain que la pandémie nous a tirés vers le haut. Pour les sept prochaines années, notre industrie va être en forte croissance », poursuit-il.

En fait, Solutions NovAxis se spécialise dans les applications Web. Le nombre de clients de la compagnie a bondi de plus de « 25 % », l’an dernier, et la demande provient « de partout sur la planète ».

Les solutions développées par l’entreprise servent à accompagner les PME dans leur transition technologique, « un enjeu majeur, aujourd’hui », et à épauler les travailleurs souhaitant mettre sur pied leur site Internet.

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ et Investissement Québec ont, ces derniers mois, injecté « des millions de dollars » dans cette compagnie dans le cadre d’une ronde de financement pour appuyer son plan de croissance.

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ sont ainsi devenus actionnaire minoritaire.

Il faut dire que Solutions NovAxis a changé de main à l’automne dernier. Le montant de la transaction n’a toutefois pas été dévoilé.

Québec doit miser bleu

Le nouveau patron, M. Pomerleau, affirme que son organisation brasse des affaires « dans 165 pays » et compte plus de 6 millions de clients. La majorité des clients sont situés du côté de l’Europe et des États-Unis.

Le Canada représente actuellement moins de 15 % du chiffre d’affaires de l’organisation. La direction aimerait bien changer cette donnée et avoir plus d’attention des gouvernements lorsque vient le temps de dénicher des fournisseurs pour développer de nouveaux projets numériques.

« On se bat contre des Wix de ce monde qui ont des milliers d’employés et nous sommes 20. C’est comme David contre Goliath », illustre M. Pomerleau.

« On veut prendre de l’ampleur au Québec et au Canada. Lorsque des gens font affaire avec des entreprises étrangères, c’est un exode des capitaux. Nous, nous sommes d’ici », poursuit l’homme d’affaires, souhaitant profiter de l’engouement créé durant la pandémie pour l’achat local.

Les outils

Parmi son coffre d’outils numériques, Solutions NovAxis offre entre autres une application permettant aux entreprises de développer des logos.

« C’est l’étoile montante de la compagnie. C’est une application qui connaît beaucoup de succès aux États-Unis. Elle a doublé son volume depuis trois ans », avance M. Pomerleau.

Fondée à Québec en 1989, Solutions NovAxis a également des applications pour la création de sites Web ou transactionnelles et un logiciel pour faire de la comptabilité des entreprises.

« La transition technologique se retrouve actuellement au cœur de la stratégie de la grande majorité des entreprises québécoises. C’est pourquoi il est d’autant plus important d’avoir, ici même au Québec, des leaders dans le domaine », indique pour sa part Frédéric Bernard, vice-président régional aux Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec et Chaudière-Appalaches.

Solutions NovAxis