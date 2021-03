«Star Académie»: Rosalie Ayotte insuffle de l’espoir

«Je n’en reviens pas!» Rosalie Ayotte était encore ahurie, lundi matin, d’avoir été sauvée par le public de Star Académie la veille. Mais au-delà de sa gloire personnelle, la résidente de Saint-Tite se réjouit d’abord de toucher le public pour pouvoir transmettre des messages d’espoir.

Rosalie a démontré ses talents d’auteure-compositrice dimanche en proposant l’une de ses propres créations, intitulée Les collines, qui parle des difficultés qui nous apparaissent parfois comme d’immenses montagnes à gravir, mais qui, avec du support, se révèlent n’être que finalement de petites buttes à enjamber.

L’académicienne ne cache pas qu’elle aime aborder, dans ses textes, des aspects plus sombres de l’existence. Transparente, c’est ainsi qu’elle en vient à s’ouvrir sur ses troubles obsessionnels compulsifs (TOC) qui, grâce à Star Académie, sont en voie de se résorber «aux trois quarts», révèle fièrement la jeune femme.

«Le fait d’être entourée de gens, de ne pas pouvoir parler de mes inquiétudes et de vraiment m’exposer à mon trouble obsessionnel compulsif, c’est ainsi qu’on le règle. J’ai vraiment beaucoup de points positifs à être ici!», s’exclame une Rosalie visiblement heureuse.

La musique, un baume

Les TOC de Rosalie Ayotte peuvent s’exprimer de différentes façons et lui compliquent parfois l’existence. À une certaine époque, celle-ci se lavait les mains sans arrêt. Plus récemment, c’est la crainte de poser un geste qui pourrait lui coûter sa relation amoureuse qui la hantait constamment.

«C’est comme si je me mettais tout le pouvoir du monde dans les mains. Si j’oubliais de dire à quelqu’un sur le point de sortir de faire attention, s’il arrivait quelque chose, j’avais l’impression que c’était de ma faute. C’est souvent complexe. Par rapport à ma relation, si je faisais juste dire salut à un autre gars, je me sentais mal et j’avais le sentiment de tromper mon "chum". C’était difficile, ça m’empêchait de vivre. J’avais toujours l’impression de ne pas être correcte, alors que j’ai le droit de parler à qui je veux (rires).»

Rosalie admet que cette anxiété a souvent constitué un frein à son bien-être, mais n’a heureusement jamais affecté sa passion de la musique.

«Côté musical, je pense que ça m’a beaucoup aidée. En faisant de la musique, on n’a pas le choix de se concentrer sur ce qu’on fait dans le moment présent, et ça enlève les pensées (obsédantes). Et l’écriture me permet de toucher les gens avec mon histoire et de dire de belles choses. Mon TOC fait vraiment partie de qui je suis, je ne serais pas la même personne sans ça. Je ne dirais pas que je suis chanceuse d’avoir ça (rires), mais j’ai appris à composer avec et à m’en servir de façon positive.»

Message reçu

C’est dans cette veine que Rosalie espère propager un peu de lumière. Aussi, au début de Star Académie, la candidate avait déclaré qu’elle espérait que sa tête rasée et ses quelques rondeurs inspireraient d’autres filles de son âge aux physiques loin des standards de mode à foncer pour réaliser leurs rêves. À la lumière des commentaires qu’elle reçoit déjà sur les réseaux sociaux, Rosalie peut dire mission accomplie.

«Je pense que les gens avaient besoin de ça. J’ai toujours eu un petit surpoids et depuis quelques mois, je n’ai pas de cheveux. Je reçois des réponses sur Instagram, de personnes qui me disent que c’est beau de me voir m’assumer. Des filles se rasent les cheveux et sont super fières. Ça me fait tellement de bien! Je ne veux pas dire que je suis courageuse ou tellement belle; le but, c’est simplement de montrer qu’une personne comme moi, c’est normal. C’est normal de faire ce que j’aime en ayant l’air... de moi.»