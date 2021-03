Tempête dans l'est du Québec: écoles fermées, routes barrées, rafales à 90 km/h

Une vague hivernale balayera essentiellement l’est du Québec et y laissera des accumulations de neige et des averses de pluie, appuyées par des rafales pouvant atteindre 90 km/h.

Environnement Canada a émis des alertes pour les secteurs du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Sept-Îles, la Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine et l’Île d’Anticosti.

L’agence fédérale prévoit des accumulations de 5 à 10 centimètres de neige pour la journée de lundi pour l’ensemble des secteurs de l’est du Québec et jusqu’à 20 centimètres pour la Côte-Nord.

La neige sera accompagnée par des vents violents pouvant atteindre les 90 km/h la matinée de lundi, causées par la dépression en provenance des Grands Lacs. La Côte-Nord et Sept-Îles seront carrément affectées par une tempête hivernale, alors que l’accumulation rapide de la neige pourrait rendre les déplacements difficiles et la visibilité réduite par endroits.

L’agence fédérale a également averti contre des ondes de tempête, des avertissements en vigueur dans les secteurs de l’Île d’Anticosti, le Golfe-du-Saint-Laurent et la Côte-Nord. «On prévoit des niveaux d'eau plus élevés que la normale et de grosses vagues près de la côte», a indiqué Environnement Canada.

Dans le sud-ouest de la province, quelques averses de neige accompagnées de rafales et de poudrerie par endroits cesseront lundi matin pour laisser place à un dégagement, le tout sous un mercure de 4 degrés.

Même chose à Québec, la Beauce et l’Estrie où des accumulations de 2 à 5 centimètres de neige sont attendues lundi.

Écoles fermées

Les conditions météorologiques forcent la fermerture de plusieurs écoles. Pour voir la liste complète ici.

Routes barrées

Des tronçons de la route 138 sont fermés en raison des conditions météorologiques. Les véhicules lourds sont aussi interdits par endroits.

La route 389 est fermée entre Baie-Comeau et Manic-2 et entre Relais Manic-Outardes et Manic-Cinq.