Un film de Netflix tourné à Montréal

Montréal accueille depuis lundi le tournage du film américain Single All the Way, une comédie romantique de Noël qui sera diffusée sur Netflix à la fin de l’année.

Photo WENN

Michael Urie, Philemon Chambers, Luke Macfarlane, Jennifer Coolidge et Jennifer Robertson se partageront la vedette dans ce film qui sera tourné dans la métropole jusqu’au début mai. La production a déjà élu domicile dans les locaux du Studio MTL Grandé, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Réalisé par Michael Mayer (la comédie musicale Spring Awakening), Single All the Way s’inscrit dans la mouvance des récents films de Noël inclusifs qui mettent en scène des personnages ou des couples LGBTQ.

Photo WENN

On y suivra les péripéties amoureuses de Peter (Urie), un éternel célibataire qui doit aller passer quelques jours chez ses parents pour la période des Fêtes. Pour faire taire les commentaires de sa famille sur son célibat, il décide d’inviter son meilleur ami (Chambers) en le faisant passer pour son amoureux. Une rencontre imprévue avec le bel entraîneur de sa mère fera toutefois déraper son plan.

Plusieurs films

Malgré les restrictions liées à la COVID-19, Montréal connaît un bon début d’année sur le plan des tournages étrangers. Deux films américains (Moonfall et Misanthrope) et deux séries télé (The Republic of Sarah et The Bold Type) ont récemment été tournés dans la métropole.

Photo WENN

Rappelons que Le Journal a aussi révélé la semaine dernière que le prochain film de la saga Transformers sera tourné à Montréal pendant 11 semaines, l’été prochain. Le budget du long métrage oscillerait autour de 200 M$.