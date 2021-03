Vaccin refusé pour un homme à la condition médicale précaire

Atteint de cancer et de fibrose pulmonaire idiopathique, Pierre Sévigny avait tout en main pour obtenir son vaccin contre la COVID-19 le 18 mars dernier. Mais même avec un billet de son médecin, le résident de Saint-Basile-le-Grand est revenu bredouille de son passage au centre de vaccination de Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud de Montréal.

«Ils m’ont reviré de bord», déplore l’homme de 62 ans. Le centre de vaccination recevait les personnes de 65 ans et plus.

Depuis un an, Pierre Sévigny doit vivre à part de sa femme et de ses deux enfants dans la maison familiale en raison de la faiblesse de son système immunitaire. À cause de son état de santé, il doit être branché sur des bonbonnes d’oxygène.

«Le gouvernement dit qu’il faut protéger les gens qui sont à risque. Ben oui! Mais j’ai le système immunitaire d’une personne de 80 ans!» lance M. Sévigny.