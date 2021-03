Orchestre symphonique de Montréal: 20 ans d’aventures pop-symphoniques

L’Orchestre symphonique de Montréal revisite avec son concert OSM Pop : les grands moments, 20 ans de croisement entre la pop et la musique classique. Un concert constitué de bons et de quelques grands moments.

Offert jusqu’au 6 avril en webdiffusion, ce spectacle enregistré en décembre à la Maison symphonique est un retour sur 20 années d’aventures pop-symphoniques présentées depuis Chantons Noël avec l’OSM et Bruno Pelletier en 2002.

Sous la direction du chef invité Simon Leclerc, dix-sept artistes offrent 16 chansons en communion avec les musiciens de l’ensemble musical.

On retrouve Diane Dufresne, Bruno Pelletier, Marie-Mai, Marie-Pierre Arthur, Marc Hervieux, Roch Voisine et plusieurs autres.

Flynn s’éclate

On constate, dès le départ, avec l’interprétation de Comme un damné par Diane Dufresne que l’orchestre enterre à certains moments sa voix. Une situation que l’on retrouvera, sans que ça soit trop dérangeant, ici et là, tout au long du concert.

Le spectacle manque un peu d’unité. Les artistes se succèdent et partent après une chanson. On sent parfois une certaine retenue.

Ce n’est pas le cas de Pierre Flynn, qui s’impose dès les premières notes de Boulevard du crime d’Édith Piaf. Le chanteur d’Octobre livre une interprétation solide, avec un soupçon de théâtralité, et totalement réussie.

On rigole lorsque le baryton Patrick Mallette chante une version en allemand d’Hawaïenne des Trois Accords. Kim Richardson, Marc Hervieux, Marie-Mai, Bruno Pelletier, Jean-François Breau et Marie-Pier Arthur offrent aussi de très bons moments.

Les arrangements de Simon Leclerc sont de qualité. Ils pourraient être plus en valeur. Et tout à coup, on se met à rêver à une relecture d’Harmonium symphonique instrumentale et tout en musique. Une aventure qui vivra certainement sur scène, lorsque les salles pourront être remplies à nouveau.