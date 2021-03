[EN DIRECT] COVID-19: cinq régions préoccupent, un resserrement des mesures n'est pas exclu

Le gouvernement Legault fait le point ce mardi sur la pandémie de COVID-19 alors que le ministre Dubé a annoncé que la province était dans une troisième vague.

Le premier ministre est revenu sur l'augmentation de cas de coronavirus observée au Québec depuis quelques jours.

«C’est important de dire qu’il n’y a pas d’augmentation de cas partout. Et c’est important de regarder les projections des impacts sur le nombre d’hospitalisations au cours des prochaines semaines», a-t-il dit.

Il a ajouté que la région de Montréal n'était pas la plus problématique. François Legault s'est dit plus inquiet pour cinq régions du Québec soit l’Outaouais, la Capitale nationale, Chaudières-Appalaches, le Saguenay-Lac-St-Jean et le Bas-St-Laurent.

«Dans ces cinq régions, on a pas encore atteint le niveau de Montréal, mais la tendance est très mauvaise.»

«Prochains jours critiques»

François Legault a répété que le respect des mesures sanitaires en place est le «plus important» pour l’instant.

«Il faut se rappeler que les visites dans les maisons sont toujours interdites (...) Ce n’est pas parce qu’on a fait passer le couvre-feu de 20h à 21h30 que les visites dans les maisons sont permises.»

Les policiers seront plus présents pendant la longue fin de semaine de Pâques pour s’assurer du respect des règles, a d'ailleurs prévenu le premier ministre.

«Le problème vient des adultes de moins de 65 ans qui ne suivent pas les règles», affirme François Legault.

