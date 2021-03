Les Hurons-Wendat renouvellent leur appui à Laurentia

La nation huronne-wendat a réitéré son appui au projet de terminal de conteneurs Laurentia, du Port de Québec, a appris Le Journal.

La nation avait donné son appui au projet sous l’administration de l’ancien chef Konrad Sioui. Arrivé en poste en octobre, le chef élu, Rémy Vincent, ainsi que sa nouvelle administration, tenaient à se faire une tête sur le projet. Des rencontres avec le Port ont permis de prendre une décision.

Ils jugent que le projet est «respectueux de l’environnement» et qu’il saura bénéficier aux entreprises de Wendake.

Des techniciens hurons-wendat ont d’ailleurs participé à certains travaux biologiques menés dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet.

Le Port «accueille le renouvellement de cet appui comme un témoignage fort de la relation de confiance, de collaboration et de respect que nous entretenons avec la Nation huronne-wendat. Pour nous, le respect de l’environnement et de la biodiversité sont primordiaux et il en est de même pour le Conseil des élus», a indiqué le pdg Mario Girard par voie de communiqué.